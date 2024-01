Dragon Ball Sparking ZERO: ecco il trailer “Rivals” che mostra Goku contro Vegeta

Come vi abbiamo detto in precedenza, l’editore Bandai Namco e lo sviluppatore Spike Chunsoft hanno rilasciato un nuovo trailer intitolato “Rivals” di Dragon Ball: Sparking! ZERO (trovate qui la nostra Anteprima), che mostra la rivalità tra Goku e Vegeta. La fine del trailer sembra anticipare un elenco di 164 personaggi/forme giocabili. Inoltre, Bandai Namco ha inoltre confermato i primi 24 personaggi giocabili:

Goku (Z – Early) Goku (Z – Mid) Goku (Z – Mid), Super Saiyan Goku (Z – End) Goku (Z – End), Super Saiyan Goku (Z – End), Super Saiyan 2 Goku (Z – End), Super Saiyan 3 Goku (Super) Goku (Z – Mid), Super Saiyan Goku (Super), Super Saiyan God Goku (Super), Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta (Z – Scouter) Great Ape Vegeta Vegeta (Z – Early) Vegeta (Z – Early), Super Saiyan Super Vegeta Vegeta (Z – End) Vegeta (Z – End), Super Saiyan Vegeta (Z – End), Super Saiyan 2 Majin Vegeta Vegeta (Super) Vegeta (Super), Super Saiyan Vegeta (Super), Super Saiyan God Vegeta (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Di seguito una panoramica del gioco:

Articoli Consigliati Dragon Ball Z Kakarot: annunciato il DLC Goku’s next journey State of Play: nuovo rumor su data e giochi, ci saranno Death Stranding 2, Silent Hill 2 e Until Dawn?

DRAGON BALL: Sparking! ZERO porta a un livello superiore gli scontri leggendari della serie Budokai Tenkaichi! Scopri e padroneggia un immenso cast di personaggi giocabili, ciascuno con abilità, trasformazioni e tecniche caratteristiche. Scatena il tuo spirito combattivo in arene che crollano e reagiscono ai tuoi colpi durante la battaglia.

Frantuma la terra! Fai tremare il cielo! Stringi nelle mani la potenza distruttiva dei guerrieri più potenti dell’universo di DRAGON BALL!

Affronta intense battaglie 3D al cardiopalma fedeli allo spirito dell’anime e dei videogiochi di DRAGON BALL, con una grafica spettacolare e tecniche di lotta avanzate come scontri energetici, colpi impetuosi, movimenti invisibili a occhio nudo e attacchi speciali apocalittici.

Scopri arene che rispondono a ogni tua azione. Trasformati, scatena le tue tecniche più micidiali e osserva l’ambiente reagire con uno straordinario realismo. Lascia dietro di te una scia di distruzione combattendo senza limiti!

Dragon Ball Sparking! ZERO è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Una data di uscita deve ancora essere annunciata. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.