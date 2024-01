State of Play: nuovo rumor su data e giochi, ci saranno Death Stranding 2, Silent Hill 2 e Until Dawn?

Dopo il Developer Direct 2024 di Microsoft, è naturale che tutti si aspettino la “risposta” di Sony Interactive Entertainment, con gli utenti che non vedono l’ora che venga annunciato un nuovo State of Play, il primo di quest’anno. In attesa che Sony comunichi qualcosa in via ufficiale, ci ha pensato il leaker Nick Baker ad anticipare data e line up dell’evento targato PlayStation. Se la data in cui si terrebbe l’evento potrebbe rivelarsi veritiera, a convincere poco sarebbe la line up di giochi presenti: troppa abbondanza per un semplice State of Play? Ma andiamo con ordine.

Stando al leaker, lo State of Play dovrebbe tenersi entro la fine di gennaio, ossia il 31 gennaio, o al massimo entro la fine della settimana in corso. Per quanto riguarda l’elenco “anticipato” dei giochi, ve lo proponiamo di seguito:

Articoli Consigliati Dragon Ball Z Kakarot: annunciato il DLC Goku’s next journey Dragon Ball Sparking ZERO: ecco il trailer “Rivals” che mostra Goku contro Vegeta

Rise of the Ronin

Death Stranding 2

Final Fantasy VII Rebirth

Sonic Generations Remastered

Silent Hill 2

Until Dawn

Judas

Nuovo titolo della serie Metro

Inoltre, sarebbe stata confermata la presenza di Hideo Kojima durante la presentazione: il capo di Kojima Productions potrebbe annunciare qualcosa legato a Death Stranding 2? In attesa di conferme, questa line up ci sembra estremamente corposa e ricca per essere proposta in un singolo State of Play e dunque, a nostro avviso tra i rumor presenti in questa notizia quello più probabile è legato alla possibile data dell’evento. Se invece anche i giochi presenti dovessero trovare conferma, allora si potrebbe parlare di uno dei migliori State of Play di sempre da quando è stato introdotto questo format.

Intanto, ecco il “tweet” del buon Nick:

“Il 31 (all’incirca), i Ronin risorgeranno, moriremo incagliati, rinasceremo e Kojima realizzerà il suo sogno. Sonic vivrà all’ombra della sua generazione mentre le colline rimarranno silenziose fino all’alba quando dovrai prendere la metro. Basta non essere un Giuda a riguardo.”

Li avete colti i riferimenti ai vari giochi anticipati?

On the 31st (roughly), Ronins will Rise, we’ll die stranded, have a rebirth and Kojima will fulfil his dream. Sonic will live in the shadow of his generation while the hills will remain silent until the dawn when you’ll need to catch the metro. Just don’t be a Judas about it. — King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) January 28, 2024