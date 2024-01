Dragon Ball Z Kakarot: annunciato il DLC Goku’s next journey

L’editore Bandai Namco e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno annunciato il nuovo contenuto scaricabile “Goku’s Next Journey” per Dragon Ball Z: Kakarot. Il DLC verrà lanciato a febbraio. Il titolo è disponibile su PS4 PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. La descrizione del trailer recita:

Il desiderio di 10 anni fa ora è stato esaudito. Goku incontra Uub nel nuovo contenuto scaricabile di Dragon Ball Z: Kakarot “Goku’s Next Journey”, in arrivo a febbraio 2024.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Oltre a rivivere battaglie memorabili, potrai esplorare il mondo di DRAGON BALL Z cacciando, pescando, mangiando e allenandoti con Goku, Gohan, Vegeta e gli altri. Vivete la storia di Dragon Ball Z tra epiche battaglie e spassose storie secondarie, tra cui momenti inediti che fanno luce su alcuni dettagli della storia di Dragon Ball. Lottate in arene sconfinate con elementi distruttibili e rivivete i duelli con nemici leggendari come Radish, Freezer, Cell e tanti altri. Aumentate il vostro livello di potenza attraverso meccaniche GDR e diventa il più forte di tutti. Ripercorrete la storia di Goku oltre rivivere battaglie memorabili. Potrete esplorare il mondo di Dragon Ball Z cacciando, pescando, mangiando e allenandovi con Goku, Gohan, Vegeta e gli altri. Scoprite nuove aree e nuove avventure addentrandovi nella storia e stringete legami indissolubili con gli altri eroi della serie.

Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile per PS4 PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.