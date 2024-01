Genshin Impact: trailer di presentazione su Gaming

Genshin Impact si aggiornerà con la versione 4.4 “Brezza di Primavera” il 31 gennaio. Il primo aggiornamento del 2024 introduce la nuova area di Liyue, la Vallata Chenyu, e nuovi completi per Xingqiu, Ganyu e Shenhe, e ripropone il Festival delle lanterne con tante ricompense. Inoltre, l’Adepta Vestale delle nuvole assumerà una forma umana e diventerà un personaggio giocabile col nome di Xianyun. Sarà disponibile anche un nuovo personaggio a quattro stelle chiamato Gaming.

Hoyoverse ha pubblicato il trailer di presentazione per Gaming, intitolato “La fortuna risplende di mille colori”, per il nuovo personaggio con Vision Pyro e da quattro stelle. Gaming è una guardia del servizio di comunicazione e anche un ballerino dello stile Wushou. Nel trailer vengono mostrate le sue abilità in battaglia. Potete trovare maggiori informazioni qui. Di se4guito una panoramica:

Stando alle tradizioni di Liyue, una bestia che si è risvegliata dal suo sonno segna l’arrivo della primavera. Secondo Gaming, però, la danza Wushou non va eseguita esclusivamente durante le feste. Danzarla in qualsiasi luogo e momento non è in fondo fonte di buona sorte nella vita quotidiana di ognuno?

“C’è tempo per intrufolarci prima con un po’ di dim sum?” — Gaming “Leonine Vanguard”

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

