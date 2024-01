EA SPORTS FC 24 annuncia i vincitori del titolo 12° giocatore

La community che ha votato in-game ha scelto il capocannoniere con più di 50 gol Cristiano Ronaldo e la stella della UCL femminile Alexandra Popp per EA SPORTS FC 24. è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. I due giocatori sono ora disponibili in-game. Oltre a loro, a partire da oggi saranno disponibili in-game anche i calciatori e le calciatrici riconosciuti nelle Menzioni d’Onore: si tratta di giocatori nominati per la Squadra dell’anno che non sono riusciti ad entrare nella rosa, che riceveranno oggetti speciali potenziati.Di seguito una panoramica di EA SPORTS FC 24 tramite il sito ufficiale:

l’esperienza calcistica più autentica di sempre con HyperMotionV, stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite migliorato che reinventa il movimento, l’aspetto e le prestazioni sul campo di oltre 19.000 giocatori e giocatrici reali in ogni partita. Gli stili di gioco vanno oltre gli attributi e le valutazioni totali: assegna a chi scende in campo le proprie abilità distintive per creare la tua rosa in base a come gioca sul campo e al tuo stile preferito. Ultimate Team propone un’esperienza inclusiva: dai il benvenuto al calcio femminile e sblocca potenzialità inedite nella creazione della rosa. Spostati a bordocampo con le nuove funzionalità della Carriera tecnico, tra cui l’inedita modalità Assisti, o spianati la strada verso la gloria nella Carriera giocatore con l’aiuto della funzionalità Agente giocatore.

EA SPORTS FC 24 è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.