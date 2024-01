Dungeons & Dragons: annunciata data per Le Chiavi del Caveau Aureo

Le Chiavi del Caveau Aureo per Dungeons & Dragons, di Wizards of the Coast, contiene tredici esaltanti avventure a tema rapina, in cui gli avventurieri affronteranno missioni per conto di una misteriosa organizzazione conosciuta come Caveau Aureo. Queste missioni sono adatte a personaggi di livello compreso tra 1 e 11 e possono essere facilmente adattate per soddisfare le esigenze di qualsiasi gruppo: giocabili come avventure a sé stanti o come parte di una campagna completa. I Dungeon Master diventeranno la mente dietro le quinte, introducendo colpi di scena e sfide inaspettate lungo il percorso. Le Chiavi del Caveau Aureo condurrà l’intero gruppo in un viaggio indimenticabile e pieno di adrenalina. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui.

Questa antologia sarà la prima di quattro uscite in italiano nel 2024. Gli appassionati potranno aspettarsi nuove opzioni per i personaggi, luoghi amati e avventure ad alto rischio nei mesi successivi. Le date di pubblicazione e ulteriori dettagli per ciascun prodotto verranno annunciati in prossimità di ogni lancio. Di seguito la line-up dei prodotti in arrivo nel 2024:

Line-up

Le Chiavi del Caveau Aureo

15 marzo 2024

Una raccolta di 13 avventure a tema rapina proposte da una misteriosa organizzazione, per personaggi di livello 1-11.

Bigby presenta: La gloria dei giganti

Giugno 2024

Unisciti al mago Bigby in un incredibile viaggio attraverso il mondo dei giganti e scopri nuove colossali opzioni per i personaggi.

Phandelver e l’Abisso: l’Obelisco Infranto

Settembre 2024

Ritorna a Phandalin, l’amata località visitata nell’avventura “La Miniera Perduta di Phandelver” dello Starter Set, e scopri un complotto malvagio che coinvolgerà i personaggi di livello 1-12.

Da annunciare

Novembre 2024

Questa epica avventura porterà i giocatori attraverso il multiverso di D&D, restate sintonizzati per ulteriori informazioni.

Le Chiavi del Caveau Aureo Dungeons & Dragons sarà disponibile dal 15 marzo 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.