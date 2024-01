Genshin Impact: ecco i personaggi della versione 4.5

Genshin Impact si aggiornerà con la versione 4.4 “Brezza di Primavera” il 31 gennaio. Il primo aggiornamento del 2024 introduce la nuova area di Liyue, la Vallata Chenyu, e nuovi completi per Xingqiu, Ganyu e Shenhe, e ripropone il Festival delle lanterne con tante ricompense. Inoltre, l’Adepta Vestale delle nuvole assumerà una forma umana e diventerà un personaggio giocabile col nome di Xianyun. Sarà disponibile anche un nuovo personaggio a quattro stelle chiamato Gaming. Hoyoverse ha annunciato il nuovo personaggio Chiori, il capo della boutique Chioriya, con Geo Vision e che sarà disponibile nella versione 4.5 di Genshin Impact. Di seguito una panoramica del personaggio:

Chiori

Nome: Chiori

Titolo: The Thundering Seamstress

Boss della boutique Chioriya

Visione: Geo

Costellazione: Cisoria

Nella strada più frequentata del Quartier Lyonnais di Fontaine si trova un negozio di abbigliamento chiamato “Chioriya Boutique”. Sebbene possa sembrare poco frequentato, noterete che i passanti si fermano spesso a sbirciare dentro. La gente dice che il suo capo Chiori viene da Inazuma e che è diretto come un fulmine. Sanno cosa succede a chi si ostina a interferire con i suoi affari, avendo assistito alle conseguenze con i propri occhi. Non solo questi impiccioni finiscono immancabilmente per assaporare l’amarezza della sconfitta, ma alcuni di loro, per la prima volta nella loro vita, imparano cosa si prova a essere gettati di schiena nei bassifondi… letteralmente. Che tipo di background e di educazione dà a uno stilista straniero la sicurezza di agire in modo così audace? Questa è la domanda che i giornalisti locali si pongono l’un l’altro quando sentono o assistono a tali spettacoli, con gli occhi spalancati dallo stupore. Sono costantemente a caccia di aneddoti che possano far luce sul suo passato, alcuni hanno persino viaggiato fino a Inazuma per intervistare segretamente i suoi amici, la sua famiglia e il suo ex mentore di sartoria…Ostinata, testarda e disobbediente fin da piccola, osava persino rinunciare agli onorifici quando si rivolgeva agli anziani… nel complesso, non era un quadro particolarmente positivo. Solo i genitori di Chiori si lasciano andare a un sorriso, dicendo che lei ha “un modo di pensare unico” e che è “dedita con una sola mente all’inseguimento dei suoi sogni”. “Signorina Chiori, posso chiederle… Come è riuscita a raggiungere un tale successo? E quali sono i segreti per disegnare abiti così meravigliosi?”. Seduta di fronte a noi, Chiori cominciò a mettere via ago e filo, mentre fissava freddamente quel giornalista mascherato da cliente. “Faccio quello che voglio, come voglio. E lei, allora, ha intenzione di comprare qualcosa o no?”.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

