Concord verrà mostrato allo State of Play?

Le fughe di notizie sull’imminente presentazione dello State of Play continuano a susseguirsi e, se i resoconti sono attendibili, si tratterà di una presentazione ricca di giochi. A quanto pare, un altro di questi giochi sarà il titolo first party Concord, lo sparatutto multiplayer fantascientifico PvP sviluppato da Firewalk Studios e annunciato lo scorso maggio.

Secondo un rapporto pubblicato dall’importante leaker billbil-kun su Dealabs, Sony è pronta a svelare Concord a breve, con un presunto filmato di gioco e dettagli sulla rosa di personaggi giocabili del gioco. Precedentemente descritto come un gioco ambientato in un vibrante universo fantascientifico popolato da personaggi colorati, secondo billbil-kun, Concord è “fortemente ispirato” all’universo dei Guardiani della Galassia della Marvel.

Il leaker non è stato in grado di corroborare le suddette voci di un’imminente presentazione dello State of Play, ma se sono esatte, è molto probabile che sia proprio lì che vedremo il debutto del gameplay di Concord.

Negli ultimi giorni si è vociferato di molti altri giochi per la presentazione dello State of Play, tra cui Death Stranding 2 (che sarà presumibilmente sottotitolato On the Beach), le rimasterizzazioni di Until Dawn e Sonic Generations, un gioco Metro in esclusiva VR e altri come Rise of the Ronin, Judas e Silent Hill 2.