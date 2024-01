Biomorph: data d’uscita, nuovo trailer e demo disponibile per il metroidvania soulslike

Lucid Dreams Studio ha annunciato la data d’uscita di Biomorph, metroidvania soulslike in cui il protagonista può assumere la forma dei nemici. Inizialmente previsto per il 2023, il gioco sarà disponibile dal 4 marzo su Steam: arriverà successivamente anche su Switch, PlayStation e Xbox, ma ancora non c’è una data per console. Inoltre, è stato pubblicato anche uno story trailer animato, che potete vedere in fondo alla notizia, via IGN.

Su Steam è inoltre possibile provare la demo:

Informazioni di base sulla demo estesa:

– Un’esperienza di gioco della durata di circa un’ora e mezza

– Nuovi mostri BIOMORFABILI da sconfiggere

– VS Gorgerzer! Un boss cattivo e impegnativo

– E molti segreti da scoprire…!

Questa una descrizione generale del gioco:

In BIOMORPH, i giocatori devono ricorrere alle proprie abilità per esplorare un mondo vasto ed eterogeneo. Risolvi rompicapi e sfide a piattaforme, combatti contro mostri letali e assumine le sembianze per usare i loro poteri. Ma fa’ attenzione: ogni creatura che sconfiggi può tornare con nuovi poteri ancora più pericolosi. Puoi far salire di livello i tuoi personaggi combattendo nelle vaste aree che circondano la città e ottenere così nuove abilità, cimeli e cianografie. Questo viaggio ti farà scoprire verità sorprendenti e preoccupanti sulle origini del tuo eroe.

Diventa il tuo nemico

Gioca nei panni dei nemici uccidendoli e assumendone la forma. Potrai usare le loro abilità per affrontare altri avversari o sfruttare i loro poteri per inoltrarti in territori inesplorati.

Loro imparano le tue strade

Combatti contro un sistema di IA avvincente: le creature di cui hai già assunto la forma sbloccheranno nuovi poteri per regalarti un’esperienza di gioco unica anche quando visiti zone che hai già esplorato.

Scegli le tue armi

Scegli il tuo stile di combattimento grazie a un arsenale di armi a corto e lungo raggio con alberi dei potenziamenti dedicati: decidi tu se sferrare colpi da mischia o sparare dalla distanza. Crea diverse build per supportare il tuo stile di gioco equipaggiando e unendo diverse abilità uniche, tutte migliorabili.

Esplora un mondo vasto

Esplora un vasto mondo interconnesso e non lineare suddiviso in diversi ambienti: in questi territori potrai affrontare battaglie opzionali contro i boss, incontrare PNG eccentrici e scoprire miriadi di segreti e miglioramenti degni degli esploratori più coraggiosi.

Personalizza un villaggio

Ricostruisci la città di Blightmoor e fai amicizia con i suoi abitanti, impara i loro usi e costumi e le origini della città. Personalizza l’aspetto dell’insediamento per renderlo davvero tuo.