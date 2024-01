AOC GAMING 24G4X e 27G4X debuttano con 180 Hz e un nuovo design

AGON by AOC inizia l’anno con il lancio di una nuova serie di monitor gaming per la sua linea AOC GAMING. Dopo la serie G2, la nuova serie G4 vanta un design elegante completamente nuovo. Il modello AOC GAMING 24G4X da 23,8″ (60 cm) e il modello 27G4X da 27″ (68 cm) sono dotati di pannelli Fast IPS per colori fedeli e ampi angoli di visione, una frequenza di aggiornamento ancora più rapida di 180 Hz, tempi di risposta GtG fino a 1 ms e compatibilità con NVIDIA G-SYNC. Con caratteristiche all’avanguardia e un aspetto grintoso, i nuovi modelli sono pronti a migliorare l’esperienza di gioco per gli appassionati e i professionisti di esports.

Un miglioramento continuo per performance avanzate

Entrambi i monitor sono caratterizzati da una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, che garantisce un gioco fluido e reattivo. In linea con le dimensioni dei display da 24″ e 27″, la risoluzione Full HD (1920×1080) consente ai giocatori di ottenere framerate elevati con la maggior parte delle GPU mainstream. Grazie all’impiego di pannelli Fast IPS precisi nei colori e con ampi angoli di visione, i monitor sono in grado di gestire attività di editing per immagini/video o livestreaming anche al di fuori del gaming. Questi modelli, grazie ai tempi di risposta fino a 1 ms GtG e all’uso di pannelli Fast IPS, sono pensati per i gamer che esigono la massima precisione e nitidezza, consentendo loro di affrontare gli avversari in FPS, battle royale o titoli simili dal ritmo incalzante, rendendo il ghosting un problema solo del passato. I monitor supportano anche HDR10, ricevendo segnali HDR per una grafica vivida e dinamica. Entrambi i modelli sono compatibili con NVIDIA G-SYNC, che elimina tearing e stuttering per un’azione di gioco fluida grazie a una frequenza di aggiornamento variabile.

Design per gli Esport

I modelli 24G4X e 27G4X vantano un design completamente nuovo, che si ispira alle linee nette e all’estetica insolita di un velivolo stealth. I modelli sono dotati di una base più compatta rispetto al passato, elegante e funzionale, che offre ampio spazio per tastiere e mouse durante le intense azioni di esports.

Con particolari in grigio scuro e forme triangolari sul retro, questi monitor presentano un look moderno che si abbina perfettamente a vari sistemi di gioco.

Una rivoluzione completa

Proprio come il loro nuovo aspetto esteriore, i monitor 24G4X e 27G4X sono dotati di un On-Screen Display intuitivo e reattivo che consente ai giocatori di personalizzare facilmente la propria esperienza visiva. Inoltre, il software AOC G-Menu consente agli utenti di modificare le impostazioni del monitor in base alle proprie preferenze. L’OSD offre agli utenti la possibilità di attivare funzioni di gioco come il nuovo mirino intelligente che può cambiare il colore del punto di mira rispetto allo sfondo, migliorando la precisione della mira e dando ai gamers un vantaggio nei giochi competitivi.

Rispettoso dell’ambiente, incredibilmente ergonomico

Rispetto alle precedenti generazioni di modelli AOC GAMING, questi monitor sono ora confezionati con un’imbottitura in carta che riduce l’impatto ambientale. Entrambi i modelli sono dotati di un supporto ergonomico che consente di regolare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione per garantire sessioni di gioco confortevoli. Il supporto ergonomico consente agli utenti di avere una postura sana e di utilizzare i monitor non solo per giocare, ma anche per studiare o lavorare durante la giornata. Grazie al design elegante della base, i monitor si posizionano saldamente sulla scrivania con un ingombro ridotto. Essendo privi di sfarfallio e dotati della modalità LowBlue, i monitor permettono agli utenti di giocare comodamente anche a tarda ora. Per i giocatori che utilizzano bracci per monitor, i modelli offrono un’opzione di montaggio VESA. Grazie al design senza bordi su tre lati, sono particolarmente adatti per installazioni con più monitor. Gli altoparlanti integrati e l’uscita per le cuffie consentono agli utenti di ottenere una configurazione di gioco completa in pochi minuti.

Prezzi e disponibilità

Gli AOC GAMING 24G4X e 27G4X sono destinati ad alzare il livello dei monitor gaming di base. Entrambi i monitor 24G4X e 27G4X hanno una garanzia di 3 anni e saranno disponibili a partire da fine gennaio 2024, con un prezzo consigliato rispettivamente di 169,00 € e 199,00 €.