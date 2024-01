CYGNI All Guns Blazing: demo in arrivo il 5 febbraio

Konami e lo studio scozzese KeelWorks hanno annunciano che CYGNI All Guns Blazing sarà presente per lo Steam Next Fest di febbraio con una demo inedita che offrirà la possibilità di giocare il tutorial e il primo livello del titolo, più un approfondimento bonus sulla storia per chi completerà la demo.

Lo Steam Next Fest Febbraio si svolgerà dal 5 al 12 febbraio. In questa settimana i giocatori avranno dunque accesso in anteprima allo sparatutto twin-stick a scorrimento verticale prima dell’uscita ufficiale. Il gioco completo sarà disponibile entro la fine del 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

CYGNI All Guns Blazing avrà, inoltre, un proprio livestream dedicato durante lo Steam Next Fest, in programma lunedì 5 febbraio dalle 20:00 alle 22:00, e potrà essere seguito in diretta sulla pagina ufficiale Steam Next Fest, Twitch, YouTube e Facebook.

Ricordiamo che sono attivi i pre-order per l’edizione fisica. I dettagli sull’edizione digitale e la data di lancio saranno presto svelati.

Il gioco venne annunciato da KeelWorks nel 2020, con la partnership con Konami stretta l’anno successivo.

Caratteristiche principali del gioco, dalla pagina Steam:

• Con grafica d’avanguardia, animazioni ed effetti speciali, CYGNI è il nuovo riferimento per gli Sparatutto cinematografici

• Sei l’unico combattente a scontrarsi con livelli particolarmente ostili colmi di ondate di assalti via terra e via cielo

• Scegli come usare l’energia, concentrandola sugli scudi difensivi o sulle armi offensive

• Raccogli energia per migliorare la tua nave e il tuo arsenale, dai missili nucleari alle inevitabili bombe a vortice

• Lancia i tuoi attacchi aerei o aria-terra mentre attraversi metropoli illuminate, paesaggi lunari e persino lo spazio cosmico

• Combatti faccia a faccia contro nemici giganteschi in scenografiche battaglie epiche contro i boss

• Colonna sonora interamente orchestrale e design sonoro profondamente avvolgente