State of Play confermato per il 31 gennaio

I recenti rumor si sono rivelati veritieri: Sony ha ufficializzato il primo State of Play del 2024, che andrà in onda mercoledì 31 gennaio, quando qui in Italia saranno le 23:00, e potrà essere seguito su YouTube, Twitch e TikTok.

Sul PlayStation Blog è stato svelato che la trasmissione durerà oltre 40 minuti, i e vedrà la partecipazione di alcune delle menti più talentuose del mondo dei videogiochi. Tra i giochi mostrati, ci sarà un’ampia panoramica su Stellar Blade e Rise of the Ronin, due titoli che arriveranno quest’anno su PlayStaiton 5. Verranno poi mostrati altri giochi che arriveranno su PS5 e PS VR2 nel 2024 e oltre.

Articoli Consigliati Final Fantasy 6: per il producer Kitase il remake richiederebbe il doppio del tempo rispetto al 7 CYGNI All Guns Blazing: demo in arrivo il 5 febbraio

Questi i dettagli pubblicati sul PlayStation Blog:

“Ciao a tutti, il 2024 è appena iniziato ed eccoci al nostro primo State of Play!

La trasmissione durerà oltre 40 minuti e ospiterà alcune delle menti più brillanti del mondo dei videogiochi. Tra gli altri aggiornamenti, offriremo una panoramica su Stellar Blade e Rise of the Ronin, due grandi giochi in arrivo quest’anno su PS5. Inoltre, daremo un’occhiata ad altri titoli in arrivo su PS5 e PS VR2 nel 2024 e più avanti.

Riproduci videoState of Play ritorna questo mercoledì

La trasmissione inizia mercoledì 31 gennaio alle 23:00 (ora locale) su YouTube, Twitch e TikTok. Per un nuovo anno di giochi fantastici!

Co-streaming e Video-On-Demand (VOD)

Vi ricordiamo che questa trasmissione può contenere materiale protetto da copyright (per esempio colonne sonore) che non è controllato da PlayStation. Ringraziamo e accogliamo tutti i nostri fantastici co-streamer e creatori di contenuti, ma sappiamo che gli accordi di licenza al di fuori del nostro controllo possono interferire con co-streaming e archiviazioni VOD di questa trasmissione. Se intendete salvare questa trasmissione come VOD per creare riepiloghi o per ripubblicare clip o segmenti, consigliamo di escludere la musica protetta da copyright.”

Qui sotto il tweet ufficiale del parte di PlayStation Italia per lo State of Play del 31 gennaio.

Preparatevi per un nuovo State of Play!

Sintonizzatevi su YouTube, Twitch o TikTok questo mercoledì alle 23:00.

40 minuti per esplorare più di 15 giochi e dare uno sguardo approfondito a Stellar Blade e Rise of the Ronin e ad altri giochi: https://t.co/OJXMsjCv1R pic.twitter.com/ir97Lp6H57 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 29, 2024