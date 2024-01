Final Fantasy 6: per il producer Kitase il remake richiederebbe il doppio del tempo rispetto al 7

Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy VII Remake, ha fatto capire che le richieste di un remake di Final Fantasy 6 sono difficili da soddisfare, perché ritiene che un progetto del genere richiederebbe circa il doppio del tempo necessario rispetto al remake di Final Fantasy 7.

Durante un’intervista con lo YouTuber francese Julien Chièze, è stato chiesto a Kitase di approfondire i suoi precedenti commenti riguardo alla richiesta di un remake di Final Fantasy 6. Secondo Kitase (tradotto da Shinra Aecheology Deparment), per il remake di FF7 fino a Rebirth ci sono voluti circa 10 anni, e se Square Enix volesse affrontare quello di FF6, secondo lui ce ne vorrebbero il doppio.

