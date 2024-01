Genshin Impact: nuovo trailer su Xianyun

Genshin Impact si aggiornerà con la versione 4.4 “Brezza di Primavera” il 31 gennaio. Il primo aggiornamento del 2024 introduce la nuova area di Liyue, la Vallata Chenyu, e nuovi completi per Xingqiu, Ganyu e Shenhe, e ripropone il Festival delle lanterne con tante ricompense. Inoltre, l’Adepta Vestale delle nuvole assumerà una forma umana e diventerà un personaggio giocabile col nome di Xianyun. Sarà disponibile anche un nuovo personaggio a quattro stelle chiamato Gaming. Inoltre, sono stati annunciati i nuovi personaggi per la versione 4.5 del gioco.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer per Xianyun, intitolato “Libera come il vento”, per il prossimo personaggio a cinque stelle con Vision Anemo. Il video mostra le sue abilità in combattimento. Potete trovare maggiori informazioni sul personaggio qui. Di seguito una panoramica:

Nonostante spesso parli dei suoi amici e dei suoi discepoli, e sebbene trascorra molto tempo a riflettere sulle miriadi di curiosità nel mondo dei mortali, Vestale delle nuvole sostiene di passare una vita all’insegna della libertà e dell’ozio. Altrimenti, penserai, come avrebbe potuto inventare tutti questi meccanismi incredibilmente complessi?

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.