Deus Ex è stato cancellato dopo due anni di sviluppo?

Secondo quanto riferito, Embracer Group ha cancellato un titolo di Deus Ex in sviluppo presso Eidos Montreal. Secondo Bloomberg il progetto era in sviluppo da due anni. Eidos Montreal ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma l‘intenzione di licenziare quasi 100 dipendenti. La società si concentrerà invece su un franchise originale.

Deus Ex è una serie di videogiochi di ruolo FPS stealth ambientati durante il ventunesimo secolo in un contesto cyberpunk distopico, sviluppati da Ion Storm e Eidos Montréal. Il colosso svedese dei giochi Embracer Group ha acquisito Eidos Montreal da Square Enix nel 2022, insieme allo sviluppatore di Tomb Raider Crystal Dynamics. Più tardi quell’anno fu riferito che un nuovo gioco Deus Ex era in fase di sviluppo iniziale presso lo studio canadese.

Articoli Consigliati Assassin’s Creed Red: leak su trailer, gameplay e periodo d’uscita Genshin Impact: nuovo trailer su Xianyun

Eidos Montreal aveva già pubblicato Deus Ex: Human Revolution nel 2011 e Mankind Divided nel 2016, prima di passare all’acclamato Guardiani della Galassia del 2021. Embracer Group è diventato uno dei maggiori esempi di incertezza che attualmente affligge l’industria dei giochi. La società ha annunciato lo scorso giugno l’ attuazione di un programma di ristrutturazione che comporterebbe la chiusura di studi, licenziamenti e la cancellazione di alcuni progetti. Da allora ha chiuso studi come Volition, sviluppatore di Saints Row, Campfire Cabal e Free Radical Design, mentre altri sarebbero stati messi in vendita, come Gearbox, produttore di Borderlands. Durante il suo secondo trimestre finanziario terminato a settembre 2023, la società ha effettuato più di 900 licenziamenti, con tagli che hanno avuto un impatto su studi come Crystal Dynamics, Beamdog, Zen Studios e Fishlabs. Il mese scorso Embracer Group ha licenziato New World Interactive, 3D Realms e Slipgate Ironworks, e questo mese è stata licenziata anche “una parte considerevole” dello studio di supporto Gearbox Lost Boys Interactive.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.