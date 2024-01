Assassin’s Creed Red: leak su trailer, gameplay e periodo d’uscita

Assassin’s Creed Red, nuovo capitolo della longeva serie targata Ubisoft, potrebbe mostrarsi molto presto e soprattutto, potrebbe essere pubblicato nel corso dell’anno. I leak emersi da una fonte molto affidabile (e presenti in calce alla notizia) sembrerebbero confermare infatti 2 filmati dedicati al gioco e il periodo d’uscita del titolo che dovrebbe tornare al genere action-RPG.

Stando al rumor diffuso da “BunnyTheVillain”, riceverà il suo World Premiere Trailer (quindi niente gameplay) a maggio 2024, mente in occasione dell’Ubisoft Forward di luglio 2024 si mostrerà nel suo primo gameplay. Inoltre, abbiamo appreso come il gioco avrebbe anche un periodo d’uscita, ossia novembre 2024, in linea con le pubblicazioni dei precedenti capitoli della serie. La fonte del leak ha anche affermato come Assassin’s Creed Red sarà il più divertente (da giocare presumiamo) all’interno del franchise. Chiaramente, come sempre vi invitiamo a trattare questi rumor con le dovute cautele, in attesa di future notizie ufficiali.

— Bunny 😈 (@BunnyTheVillain) January 29, 2024