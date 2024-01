Pokémon: in arrivo la nuova linea di mini Poké Ball di The Wand Company

Dopo l’uscita della popolare linea di repliche di Poké Ball realizzate in pressofusione, The Pokémon Company International e The Wand Company amplieranno la collezione per includere delle mini repliche di Poké Ball. La prima di cinque versioni, la mini replica della Poké Ball, sarà disponibile a partire da febbraio 2024. I fan di Pokémon avranno l’opportunità di arricchire ulteriormente la loro collezione con le mini repliche della Mega Ball, dell’Ultra Ball, della Pregio Ball e della Premier Ball nel corso del 2024. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui.

Queste mini repliche, dotate di sensori tattili e di prossimità, sono perfette per essere esposte e sono realizzate in pressofusione con la stessa impeccabile qualità e accuratezza delle loro controparti in dimensione reale. Le mini repliche includono anche una nuova base da esposizione sensibile al tatto in grado di rilevare la presenza della Poké Ball e dotata di un logo Pokémon illuminato nonché di uno scintillante anello multicolore. Ogni mini replica sarà accompagnata da un esclusivo gettone da collezione placcato in argento con protagonista un determinato Pokémon, che potrà essere utilizzato come base da esposizione alternativa. E non finisce qui, perché anche la collezione di repliche di Poké Ball in dimensione reale continuerà ad ampliarsi con la replica della UC Ball in uscita a ottobre del 2024. Sono previste nuove repliche in dimensione reale e mini repliche anche nel 2025. Di seguito la dichiarazione di Chris Barnardo, CEO di The Wand Company:

Ogni replica in dimensione reale di Poké Ball ha una bellezza così distinta e incredibile che dovevamo per forza crearne una versione in miniatura ispirata agli Allenatori che trasportavano le Poké Ball attaccate alla propria cintura.

Mentre Amy Sachtleben, Senior Director of Licensing and Promotions di The Pokémon Company International afferma:

La Poké Ball è una delle icone del marchio Pokémon, e queste repliche, create in collaborazione con The Wand Company, sono diventate un caposaldo delle collezioni di molti Allenatori di tutto il mondo . Con le nuove mini repliche di Poké Ball, i fan potranno apprezzare la stessa impeccabile qualità e cura nei dettagli che caratterizza le repliche in dimensione reale, ora riproposte in versione miniaturizzata per aggiungere una dimensione completamente inedita alle loro collezioni Pokémon.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.