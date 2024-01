Dragon Quest Builders: annunciata data di uscita su PC, prenotazioni attive

Square Enix ha annunciato che DRAGON QUEST BUILDERS uscirà su PC il 13 febbraio su Steam. Il titolo è uscito in origine su PlayStation 4. La versione PC includerà le funzionalità di costruzione migliorate e il DLC “Terra Incognita” senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, su Steam è disponibile anche un bundle con DRAGON QUEST BUILDERS + DRAGON QUEST BUILDERS 2 ad un prezzo scontato. È già possibile prenotare il gioco e il bundle. Per maggiori informazioni visita te il sito ufficiale qui.

DRAGON QUEST BUILDERS è un’avvincente esperienza di gioco sandbox che invita i Builders a ricostruire il reame in rovina di Alefgard, raccogliendo materiali e creando oggetti unici con possibilità infinite. La versione Steam del gioco includerà anche funzioni di costruzione aggiornate e “Terra Incognita”, i contenuti aggiunti nel 2022 alla versione per dispositivi mobile. Le funzioni di creazione migliorate per “Terra Incognita”, in cui i Builders possono costruire e giocare liberamente, ora permettono di impilare blocchi fino al doppio dell’altezza. I contenuti aggiuntivi di “Terra Incognita” includono:

DRAGON QUEST BUILDERS è disponibile disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, dispositivi Android e iOS. Dal 13 febbraio sarà rilasciato anche su PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

#DragonQuestBuilders is coming to @Steam on February 13!

This definitive version includes upgraded crafting features and DLC from past versions all in one package.

⚒️ Pre-order now and get ready to build! pic.twitter.com/IJ1Y8H62Ys

— DRAGON QUEST (@DragonQuest) January 29, 2024