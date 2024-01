Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto: ecco quando arriva l’aggiornamento 3.0.1

Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto per Nintendo Switch riceveranno il prossimo aggiornamento, versione 3.0.1, il 1° febbraio 2024. La data di rilascio della versione 3.0.1 è stata confermata in post su Twitter dell’account Serebii.net. Inoltre, maggiori dettagli (comprese le note complete sulla patch) verranno condivisi quando questo aggiornamento verrà pubblicato. Fa seguito al rilascio del secondo DLC il mese scorso, Il disco indaco. Di seguito il comunicato:

È stato confermato che la patch versione 3.0.1 per Pokémon Scarlatto e Viola verrà rilasciata il 1° febbraio 2024. Questo aggiornamento includerà una serie di correzioni di bug, inclusa una correzione alla mossa Esulta Drago, dove la mossa ha l’effetto per ultima dopo il cambio di un Pokémon, e l’alterazione degli ingredienti che compongono la TM223.

Dopo aver attraversato la Via Vittoria, il Sentiero Leggendario, il Viale della Polvere di Stelle e le tranquille distese naturali di Nordivia, la parte 2: Il Disco Indaco ha in serbo per voi incontri con Pokémon intriganti e impegnativi. Nel Disco Indaco, visitate l’Istituto Mirtillo come studente in scambio e scoprite il Bioterarium. Ognuno dei quattro biomi del Bioterarium ha Pokémon distinti e il proprio clima ed ecosistema da esplorare. La caratteristica principale di questa insolita scuola è quella di enfatizzare le lotte Pokémon sotto l’oceano. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite il sito ufficiale:

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi RPG open world della serie Pokémon. Potrete godervi i capisaldi della serie (incontrare Pokémon, allearvi o lottare con loro, allenarli e scambiarli) mentre vi immergete in un nuovo ed entusiasmante tipo di avventura. In questa nuova avventura, ci sono due Professori diversi; quello che incontrerai dipenderà dalla versione del gioco che sceglierai. Farete la conoscenza di due Professori diversi (a seconda della versione di gioco scelta) e di Nemi, la vostra nuova amica. Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto sono disponibili su Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

