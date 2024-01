Shapeshifter Games: ecco il nuovo studio dei veterani di Volition

Volition, sviluppatore di Saints Row e Red Faction, è uno dei numerosi studi che è stato colpito dalla ondata di licenziamenti e chiusure di Embracer Group, essendo stato chiuso ad agosto. I veterani dello studio ormai defunto, tuttavia, si sono riuniti per avviare una nuova squadra sotto forma di Shapeshifter Games.

Lo studio si è annunciato su LinkedIn, descrivendosi come “un nuovo studio di co-sviluppo avviato riunendo un gruppo di sviluppatori esperti di Volition”. Come notato da Tech Raptor, Matt Madigon è il capo dello studio, con i veterani di Volition Rob Loftus e Brian Traficante che servono rispettivamente come direttori della produzione e della creatività dello studio. Di seguito la dichiarazione di Madigon:

Con un gruppo di ex colleghi di Volition, sono entusiasta di annunciare la formazione di Shapeshifter Games. Shapeshifter è un partner di co-sviluppo per giochi AAA. Il nostro obiettivo è crescere e assistere sviluppatori ed editori fornendo un modello di forza lavoro sostenibile. È stato fantastico riconnettersi con ex colleghi e una grande opportunità per aiutare altri che sono stati colpiti dal settore.

Sul profilo dello studio si afferma:

Siamo concentrati sullo sviluppo di giochi AAA. Uno degli obiettivi dell’azienda è creare un ambiente più sostenibile in cui gli sviluppatori possano lavorare al meglio.

Lo sviluppatore afferma inoltre che “sta già lavorando duramente con uno dei migliori editori sulla loro prossima grande IP”. Secondo l’artista delle luci AJ Nelson, il progetto in questione è un gioco Xbox Game Studios, anche se il nome del gioco non è stato menzionato. Shapeshifter Games sta attualmente cercando di espandersi e reclutare in una serie di ruoli.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.