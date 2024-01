USS Callister: in arrivo lo spin-off di Black Mirror

USS Callister è l’ultima trovata della prolifica Black Mirror, acclamata serie antologica ideata da Charlie Brooker e giunta alla sesta stagione. Il colosso dell’intrattenimento Netflix ha infatti appena annunciato la messa in produzione di questo nuovo ed interessante spin-off di Black Mirror dal sapore fantascientifico. Dove abbiamo già sentito il nome USS Callister? I fan di Black Mirror risponderanno immediatamente… nella serie stessa. Si tratta infatti, come sappiamo, di un episodio che, partendo da una divertente ma allo stesso tempo inquietante parodia della leggendaria saga di Star Trek, la Serie Classica in particolare, ha messo in scena un plot spettacolare, che è diventato in poco tempo uno dei più amati dagli appassionati di sci-fi. Grazie proprio a questo episodio, votatissimo dai fan, insieme ad altri indimenticabili come San Junipero, la serie ha anche vinto due premi Emmy, gli Oscar televisivi.

Si tratta della seconda produzione indipendente dalla serie principale britannica dopo l’acclamata Dead Set, mini serie che, secondo alcune voci di corridoio mai confermate ufficialmente, derivata da una trama inizialmente messa da parte di un episodio stand alone di Black Mirror, che parte come parodia del (già terrificante) reality show del Grande Fratello inglese, inserendolo però in una invasione zombie, dove l’unico luogo sicuro diventa, ironia della sorte, proprio la celebre casa dove sono rinchiusi i concorrenti.

L’attesa per la mini serie USS Callister, per i fan storici della serie episodica, è decisamente molto alta e, secondo le prime informazioni, dovrebbe vedere il ritorno di alcuni attori del cast originale, Jesse Plemons e Cristin Milioti, oltre alla voce narrante inglese, interpretata dall’attore Aaron Paul. Come ricordiamo l’episodio USS Callister, primo della quarta stagione di Black Mirror e diretto da Toby Haynes, ha divertito parecchio i fan di Star Trek perché prendeva di mira proprio l’abitudine del Capitano James T. Kirk di corteggiare tutte le donne presenti nella TOS, umane o aliene che fossero, trasformandolo però in un sadico gioco tra capufficio colleghi in una realtà alternativa e distopica nel classico stile della serie Black Mirror. Se non avete mai visto l’episodio in questione lo trovate su Netflix al seguente LINK, in attesa di questa interessante mini serie che dovrebbe arrivare sul piccolo schermo già nel corso del 2024, forse in occasione della finestra natalizia. Le riprese, infatti, secondo le prime indiscrezioni del portale What’s on Netflix, inizieranno nella primavera di quest’anno.