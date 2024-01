Death Stranding Director’s Cut è disponibile sui dispositivi Mac, iPhone e iPad

Con il prossimo State of Play confermato e le voci sull’uscita di Death Stranding 2 di Kojima Productions, è il momento giusto per tuffarsi nel primo gioco. Oltre a PS4, PS5 e PC, il titolo Death Stranding Director’s Cut è ora disponibile su iPad, iPhone e Mac. Il gioco è disponibile per iPhone 15 Pro con processore A17 Pro e con tutti gli iPad e Mac dotati di processori della serie M. Guardate l’ultimo trailer che mostra brevemente le sue caratteristiche.

Death Stranding Director’s Cut è disponibile per iPhone 15 Max e iPhone 15 Pro Max. Funziona anche su dispositivi iPad e Mac con Apple Silicon M1 o successivo e su iPhone 15 con A17 Pro. Le caratteristiche includono controlli touchscreen, supporto per “la maggior parte dei controller” come il DualSense di PS5 e salvataggio dei dati condivisi tra tutte e tre le piattaforme. Di seguito una panoramica:

Articoli Consigliati Vigamus: il Carnevale si festeggia al museo del videogioco di Roma Shapeshifter Games: ecco il nuovo studio dei veterani di Volition

Informazioni chiave del gioco

Esplora l’avvincente avventura open world di Hideo Kojima con la potenza grafica di Apple Silicon. DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT sarà disponibile come Acquisto Universale, consentendo di giocare su iPhone, iPad e Mac con un unico acquisto.

sarà disponibile come Acquisto Universale, consentendo di giocare su iPhone, iPad e Mac con un unico acquisto. Immergiti in una narrativa post-apocalittica con un cast hollywoodiano d’eccezione, tra cui Norman Reedus nei panni del protagonista Sam “Porter” Bridges, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley e Lindsay Wagner.

Scopri nuovi contenuti esclusivi della DIRECTOR’S CUT: esplora location come una pericolosa fabbrica sotterranea, affronta missioni aggiuntive ed equipaggia Sam con una serie di nuovi strumenti per il trasporto, come catapulte per carichi e una nuova funzione di stabilizzazione. Svela la trama avvincente ambientata in un’immaginaria landa desolata di fantascienza e goditi l’ultima creazione del leggendario sviluppatore Kojima.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.