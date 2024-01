Hearthstone Nelle Profondità di Rocciafonda Recensione: un mini-set davvero prezioso!

Il mini-set Nelle Profondità di Rocciafonda (Delve into Deepholm) di Hearthstone è approdato nella locanda ormai da qualche giorno, pronto per ricevere la nostra recensione. Lo abbiamo analizzato per voi, come sempre, prendendoci il tempo di sperimentare con le molte, nuove opzioni che racchiude nel suo pacchetto “one-shot” di 38 scintillanti carte (72 contando il massimo quantitativo di ciascuna Comune, Rara ed Epica, con la mono copia solo per le Leggendarie). Divertendoci un mondo tra effetti unici e potenti, alcuni per generare value altri per pulire il tabellone in scioltezza (e per pochissimi mana), fino ai nuovi pezzi indispensabili per sbloccare combo mortali. Non potevano mancare (ahia) le carte per potenziare (ancora) Highlander e, a sorpresa ma nemmeno troppo, altre possibilità per Excavate. Inoltre, il mini-set vede il ritorno delle carte a doppia classe, che periodicamente fanno capolino su Hearthstone e sono quasi sempre più che ottime. Ma andiamo con ordine.

Hearthstone Nelle Profondità di Rocciafonda: nuove carte da “dissotterrare”

Come di consueto per Hearthstone, iniziamo la disamina del mini set a partire dalla descrizione ufficiale proposta da Activision Blizzard sul sito ufficiale del gioco:

“La Società mineraria Rocciasanguigna ha scavato sempre più a fondo, finché non ha trovato qualcosa di straordinario: un intero mondo al di sotto della superficie! Questa nuova terra brulicante di energia elementale porta carte Bi-classe, nuovi Tesori Dissotterrati, nuovi vantaggi per i mazzi Highlander e molto altro!

Il Mini-set Nelle Profondità di Rocciafonda ha 38 nuovissime carte. Ottienile nelle buste di Resa dei Conti nelle Maleterre o come Mini-set completo da 72 carte*. Ottieni la versione normale per 14,99 $ o 2.000 Oro oppure la versione Dorata per 69,99 $ o 10.000 Oro. La versione Dorata include anche una copia Diamante del servitore Leggendario Brann Minatore! Puoi vedere tutte le carte del Mini-set Nelle Profondità di Rocciafonda nella Raccolta delle carte ufficiale.”

Anche se è vero che non si chiede mai all’oste com’è il vino, riteniamo che gli statement fatti dagli sviluppatori non siano esagerati. Questo mini set è davvero completo e interessante per praticamente ogni classe. Basta guardare (nel prossimo capitolo di questa recensione) alle dieci migliori carte che abbiamo selezionato per capirlo. Oppure, anche solo analizzare come sia stata supportata con eleganza la nuova meccanica “Excavate”. Le carte che la sfruttano permettono di ottenere una copia di una carta unica, indisponibile se non tramite Excavate, attingendo a un pool progressivamente più forte man mano che si scava più a fondo. Non stupisce che nelle Profondità di Rocciafonda siano così state rinvenute nuove opzioni uniche per Dissotterra (Excavate), nello specifico tre generici (uno comune, uno raro e uno epico) e due (leggendari) esclusivi per le classi Sciamano e Paladino. Se già prima di questo mini set valeva la pena prendere pala e picconi, adesso, ovviamente, ancora di più.

Le 10 migliori carte del mini set

Con così tante nuove carte interessanti con cui divertirsi, diamo un’occhiata alle opzioni migliori. Ecco quindi le 10 carte più forti, quelle da prendere in considerazione in caso non si sia comprato il Mini Set intero e si abbia della polvere a disposizione. Sono tutte talmente buone che il meta ne è stato immediatamente impattato, perciò programmate bene il mazzo che volete, e investiteci senza troppo timore!

-Mining Casualties

Class: Death Knight And Paladin

A prima vista, Mining Casualties non sembra poi così impressionante. Fornisce due creature 1/1 con Rantolo di Morte: evoca due Ghoul 1/1, Tuttavia, non è sulle statistiche che ci si deve soffermare, quanto sulle molte sinergie che questa magia a costo 2 porta con sè in entrambe le classi che vi hanno accesso. Mining Casualties fornisce più “corpi” per creare cadaveri nel Death Knight: Intanto, aiuta a non mancare mai di bersagli per i numerosi potenziamenti disponibili in Paladin. Senza contare che le prime due creature evocate sono Mano d’Argento (ottime per il Paladino) mentre i fragili Ghoul evocati dopo la loro morte hanno Carica. Poco importa se muoiono dopo essere scesi in campo, a fine turno: sono letteralmente carne da macello.

-Shimmer Shot

Class: Hunter

Anche Shimmer Shot, a prima vista, non sembra il tipo di carta che vorresti nel tuo mazzo. Rispetto agli altri incantesimi disponibili in Hearthstone, soprattutto nell’arsenale del cacciatore, fare un danno ed evocare un servitore casuale a costo uno non pare meritevole di uno slot nei nostri deck. Tuttavia, grazie ai numerosi potenziamenti al danno magico a disposizione del cacciatore, Shimmer Shot avrà quasi sempre un effetto molto più forte. Anche un singolo potenziamento, quindi due danni e un servitore costo 2 evocato pagando solo 1 mana per entrambe le azioni, rende Shimmer Shot molto più sexy. Inutile aggiungere che con ogni potenziamento successivo, la carta diventa sempre più eccezionale.

-Shadow Word: Steal

Class: Rogue And Priest

Shadow Word: Steal è buona nella maggior parte dei casi, ma se non altro, è sempre definibile come “fastidiosa”. Cinque mana sono piuttosto costosi per la rimozione di un singolo bersaglio nell’attuale Hearthstone, ma ottenerne una copia mentre lo facciamo è un bonus piuttosto buono. E poi ci sono anche le sinergie; il Priest adora rimuovere le carte e trasformarle in value, che è ciò che fa questa carta. Mentre in un deck Rogue Steal trae vantaggio dall’avere carte di classi diverse in mano, o in campo. Inoltre, a margine, non c’è sensazione migliore che vincere usando le carte dell’avversario contro di lui!

-Crystal Cluster

Class: Druid

Crystal Cluster è l’ennesima carta ramp per Druid, di quelle che potenzialmente ti portano da sei a dieci mana istantaneamente. È costosa, ma in un mazzo Druido diventa uno strumento inestimabile. Inoltre, come tutti gli altri strumenti ramp in circolazione, Crystal Cluster non perde di efficacia nemmeno se pescato a mana pieni, grazie al suo effetto secondario. Ci regala un “bonus pescata gratis” per i cristalli non aggiunti dall’effetto, certo, ma in più evoca pure servitori con Provocazione 3/7 pari al numero di cristalli non aggiunti (perché li avevamo già).

-Aftershocks

Class: Shaman And Warrior

Aftershocks è un ottimo strumento per aiutarti ad affrontare quei fastidiosi deck aggro che rovinano la festa del Guerriero tutte le volte che esce un suo buon mazzo control. Il fatto che non infligga danni in una soluzione unica, ma “a sferzate” distinte rende l’incantesimo particolarmente efficace contro i servitori con Rantolo di Morte che rievocano rimpiazzi, o contro le tavolate piene dei Paladini e tutti i loro Scudi Divini. A quattro mana, l’effetto è forse giusto un po’ troppo costoso, si può ridurre e non è nemmeno troppo difficile farlo per la maggior parte dei mazzi Guerriero. Si giocano incantesimi relativamente spesso nelle liste di control, ancora meglio nei combo, cioè i mazzi principali in cui Aftershock può “brillare”.

-Shattered Reflections

Class: Priest And Druid

Shattered Reflections è uno degli incantesimi con più alto tasso di “value” del gioco, a mani basse. A costo 5, copia un minion qualunque sul terreno, nella nostra mano e nel nostro deck. Puoi usarlo sui tuoi servitori per ottenere copie extra delle tue migliori carte, per cominciare, magari su creature con rantolo di morte potenti. Però, può anche essere usato per usare a nostro vantaggio i servitori del tuo avversario, il che è fantastico con così tanti mazzi che utilizzano Titani e servitori Colossali con statistiche ed effetti “sbroccati”. A volergli trovare un difetto, Shattered Reflections non si sbarazza del suo bersaglio, quindi avrai comunque bisogno di un modo per affrontarlo in seguito.

-Needlerock Totem

Class: Shaman And Warrior

Un totem che funziona bene? Non è il primo e non sarà l’ultimo, ma fa sempre un certo effetto vederne arrivare. Needlerock Totem non è una carta particolarmente complicata, ma è per questo che va così bene sia col Guerriero che con lo Sciamano.. È garantito che ti procurerà almeno due punti armatura e una carta in mano, tanto per cominciare. Poi, in ogni turno successivo a quello in cui Needlerock Totem sopravvive, fornisce solo ulteriori vantaggi e ci sono mazzi che pregheranno di avere uno strumento di rimozione per ucciderlo quanto prima. Come bonus collaterale, è… un Totem. Che lo abbiamo detto, va bene pure nel Warrior, ma nelle liste Shaman magari può contare su qualche boost in più… qualcuno ha detto Totem Shaman?

-Pendant Of Earth

Class: Priest And Druid

Ti piace di più giocare i tuoi grandi servitori, o i tuoi servitori grandi con effetti potenziati? Perché non entrambi? E perché non contare su una carta che te li spedisce in mano senza sforzo? Pendente della Terra li cerca per te e te li procura, proteggendoti allo stesso tempo dalle strategie aggressive. E’ fondamentalmente la carta perfetta per ogni mazzo di archetipo Priest, sia control o combo, perché cercare un servitore specifico a costo 3 con “Discover” per di più, è grasso che cola. Meglio ancora, se la maggior parte dei servitori che cerchi ha un costo elevato, il Pendente della Terra ti farà pure guadagnare armatura a profusione.

-Sir Finley, The Intrepid

Class: Paladin And Shaman

Nel 2021 era stata rilasciata una carta amatissima/odiatissima, chiamata Mass Polymorph. Costava sette mana e trasformava ogni servitore sul tabellone in un Murlock 1/1, ignorando rantoli di morte, invulnerabilità alla distruzione, statistiche potenziate ecc.. Quando è “sparita” con la rotazione si è tirato un bel sospiro di sollievo, finché… non è arrivato Sir Finley, l’Intrepido. Che ha esattamente lo stesso effetto, ma colpisce IN PIU’ solo i servitori del tuo avversario… e costa quattro mana in meno. Certo, affinché Finley abbia l’effetto appena descritto attivo, devi aver “scavato” due volte, ma non dobbiamo ribadirvi noi quanto sia facile farlo in un deck dedicato. Inoltre, accumulare i premi di Excavate mentre attiviamo Finley, come la nuova ricompensa Scavo per Paladino di questo mini-set, che è davvero eccellente, è tutto fuorché un peso.

-Deepminer Brann

Class: Warrior

Ultima ma non ultima, una creatura che, come Finley, ha un passato da raccontare in Hearthstone. L’originale Brann Bronzebeard, ve lo ricordate? Quello che duplicava i tuoi Gridi di Battaglia mentre era sulla plancia: è uno dei servitori più forti che Hearthstone abbia mai visto. Ecco, per soli tre mana in più (totale sei mana), il nuovo Deepminer Brann ha anche lui quell’effetto dulplicante. Ma dopo averlo giocato, resta attivo in modo permanente. La restrizione “Highlander” (Brann funziona solo nei deck mono-copia) non basta a depotenziarlo: è una Brannda. Ah, può essere giocato solo in Warrior, ma perché dovrebbe essere un problema? Il Guerriero è pieno di Gridi di Battaglia devastanti. L’unica vera preoccupazione riguardo il nuovo Brann, è far si che il Guerriero Highlander non venga “ucciso” dai mazzi aggro più rapidi prima che si possa trarre vantaggio dall’effetto della carta. Ma se sopravvivi fino alla fine della partita, dopo aver giocato a Deepminer Brann vincerai quasi sicuramente la partita.

Un mini-set davvero prezioso!

Nelle Profondità di Rocciafonda Activision Blizzard ha nascosto un tesoro preziosissimo per i giocatori di qualunque archetipo e classe. Opzioni per i deck control, così come risorse per quelli più rapidi, tra Aggro, Tempo e Combo. Come di consueto, insomma, il Mini Set si consolida come un’operazione apprezzatissima e, ad oggi, indispensabile per fornire dati sufficienti agli sviluppatori riguardo le carte del Set Principale. Fatto passare un po’ di tempo dopo la prima release, infatti, il meta si stabilizza, qualche Nerf e Buff aggiusta il power level dove serve, e solo allora emergono le criticità più pronunciate, quelle che non si sistemano con un update minore o una patch. Così come le potenzialità latenti meno sfruttate, alle quali manca potenzialmente un solo tassello per uscire allo scoperto ed essere “dissotterrate” a livello competitivo.

Piattaforma: PC, Mobile

Sviluppatore: Activision Blizzard

Publisher: Activision Blizzard

Da bravo mini-set, Nelle Profondità di Rocciafonda fa questo e altro, contribuendo a mantenere vivo Hearthstone nei cuori degli appassionati, e fornendo loro nuova benzina anche in tempi così “di magra” per il gioco targato Activision Blizzard. Le nuove carte sono belle, in linea con il tema dell’espansione principale e divertenti, anche quando si esagera un po’ con il power level in ottica di spettacolarizzare le partite. Blizzard ultimamente non sbaglia un colpo con le nuove carte, i nuovi archetipi e le nuove meccaniche: è un dato di fatto. Come già velatamente suggerito, l’unico vero nemico del gioco è l’imprevedibile e purtroppo parzialmente inarginabile stagnazione che lo avvolge da qualche tempo, complice la concorrenza spietata di Marvel Snap e le incertezze, ancora oggi tali, sul futuro competitivo e non del gioco post acquisizione da parte di Microsoft. Nulla che abbia davvero a che fare con il mini set, comunque: uno dei migliori di tutto il gioco.

