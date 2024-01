Planet Zoo: annunciata la versione console

Frontier ha annunciato Planet Zoo: Console Edition, versione del gestionale di zoo, già presente su PC dal 2019, che arriverà ora anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 26 marzo 2024. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia. Questa versione offre un supporto per il controller, che mette a portata di mano gli strumenti creativi e include anni di funzionalità, contenuti e animali provenienti dagli aggiornamenti gratuiti della versione PC.

Con il pre-order del gioco si ottiene l’esclusivo DLC con l’ippopotamo pigmeo, la gazzella di Thomson e il drago di Komodo.

Questa la descrizione del gioco, dal PlayStation Store:

Prova su console Planet Zoo, il gioco pluripremiato e candidato ai BAFTA!

Crea un mondo per gli animali selvatici in Planet Zoo: Edizione Console. Dagli sviluppatori di Planet Coaster e Zoo Tycoon, arriva su console il simulatore di zoo definitivo. Planet Zoo integra il supporto ai controller per permetterti di utilizzare facilmente i potenti strumenti di creazione e include anni di funzioni, contenuti e animali introdotti dagli aggiornamenti gratuiti per la famosa versione per PC.

Planet Zoo: Edizione Console include una meravigliosa serie di animali autentici che pensano, provano emozioni ed esplorano il mondo che progetti e costruisci attorno a loro. Crea habitat unici e paesaggi sconfinati e prendi decisioni importanti per far prosperare gli animali mentre costruisci e gestisci gli zoo più selvaggi del mondo sfruttando gli intuitivi comandi per console. Potrai esplorare quattro coinvolgenti modalità di gioco: avvia una campagna che ti farà girare il mondo con la Modalità Carriera, costruisci una rete di zoo connessi in Modalità Franchise, metti alla prova le tue abilità in Modalità Sfida e scatena liberamente la tua fantasia in Modalità Sandbox.

Un simulatore bestiale

Scopri un mondo popolato da animali bellissimi e realistici. Dai vivaci cuccioli di leone fino ai possenti elefanti, ogni animale in Planet Zoo è una creatura con pensieri e sentimenti propri, un aspetto che lo contraddistingue e una spiccata personalità. Crea habitat naturali estremamente dettagliati per far sentire gli animali davvero a casa. Fai ricerche e gestisci le diverse specie affinché crescano forti e sane e diano vita alle generazioni future.

Gestione oculata

Gestisci un incredibile mondo vivente che risponde attivamente a ogni tua decisione. Concentrati sul quadro generale oppure controlla anche i minimi dettagli. Emoziona i visitatori con mostre iconiche, fai crescere il tuo zoo grazie alla ricerca e restituisci le nuove generazioni di animali alla natura selvaggia. Le tue scelte prendono forma in un mondo dove il benessere degli animali e la loro salvaguardia sono la priorità.

Creatività illimitata

Gli strumenti intuitivi di costruzione di Planet Zoo ti permettono di intervenire facilmente su ogni singolo aspetto del tuo zoo, per renderlo davvero unico. Ogni decisione creativa che prenderai avrà un impatto sia sulle vite degli animali che sull’esperienza dei visitatori. Libera la fantasia mentre realizzi scavi per laghi e fiumi, sollevi colline e montagne, apri sentieri e caverne e costruisci zoo sbalorditivi grazie a una gamma di temi unici e a centinaia di componenti per le strutture.

Condividi e ispira

Unisciti a una grande community su console grazie alla funzione Cross-Platform e condividi gli habitat, i paesaggi e gli zoo più creativi del mondo su Frontier Workshop. Guarda le tue creazioni apparire negli zoo in tutto il mondo o scopri nuovi contenuti realizzati ogni giorno dalla community di Planet Zoo.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio della versione console di Planet Zoo.