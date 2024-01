Tower of Fantasy: nuovi dettagli sulla collaborazione con Evangelion

Level Infinite e Hotta Studio hanno confermato che la collaborazione con EVANGELION arriverà presto in Tower of Fantasy, (l’open-world MMORPG free-to-play per PC e dispositivi mobile), precisamente nella prima metà del 2024. I noti personaggi di EVANGELION, Asuka Langley Soryu e Rei Ayanami saranno aggiunti come simulacri a tempo limitato, insieme a Shinji Ikari. Oltre ai compagni di avventura, i Wanderer incontreranno anche i mecha classici di EVANGELION, come EVA-00, EVA-01 e EVA-02, attraverso l’esplorazione della storia principale. Inoltre, saranno inclusi in questa collaborazione la Smart Servant Pen Pen (una compagna che aiuterà nell’esplorazione e nella battaglia), e un veicolo personalizzato che aiuterà i Wanderer a viaggiare con stile.

Con l’aggiornamento 3.6 di oggi 30 gennaio arriva anche il nuovo simulacro Plotti, qui sotto la descrizione, e in fondo alla notizia il trailer:

Festeggiate il primo anno e mezzo di Tower of Fantasy con il nuovo simulacro, Plotti, e con le emozionanti attività di gioco in arrivo con l’aggiornamento 3.6, recentemente annunciato.

Perfezionista fino alla nevrosi, Plotti è responsabile della manutenzione di Gesthos e della supervisione del funzionamento di vari reattori Omnium spaziali. A causa di un’anomalia verificatasi durante l’autorizzazione del reattore di Omnium della Meridiana Infinita nel Dominio 9, si è recata sul posto per indagare sulla causa. Sebbene non sia un tecnico, le sue forti capacità di programmazione e l’affinità con le operazioni di infiltrazione la aiuteranno nelle sue ricerche. Oltre a Plotti, un’infinità di attività e ricompense attendono i Wanderer in occasione dell’anniversario di un anno e mezzo di Tower of Fantasy!

Qui sotto il trailer di Plotti, a questo link il sito ufficiale del gioco.