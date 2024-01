Potions A Curious Tale: annunciata la data del crafting game con streghe e pozioni

Stumbling Cat, con la sua sviluppatrice Renee Gittins, ha pubblicato un nuovo trailer che annuncia la data d’uscita di Potions A Curious Tale: l’avventura/crafting game con protagonista la strega Luna sarà disponibile dal 7 marzo su Steam. Potete vedere il nuovo trailer in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Combattimento

Usate il vostro ingegno per risolvere strategicamente i conflitti che vanno al di là del semplice combattimento: dovrete pensare in fretta e agire rapidamente per evitare i pericoli e ingannare, incantare e spaventare i vostri avversari per fargli abbandonare risorse preziose.

Per quanto potenti siano le vostre pozioni, vi troverete ad affrontare mostri in grado di respingere i vostri attacchi più potenti. Gestite con cura le vostre risorse e utilizzate l’ambiente e persino gli altri mostri per sconfiggere i vostri nemici, o potreste ritrovarvi con la borsa vuota quando avete più bisogno dei vostri elisir.

Crafting

Nel suo percorso verso la maestria nelle pozioni, Luna deve raccogliere ingredienti rari ancor prima di preparare la sua prima pozione. Mentre la nonna e gli amici le insegnano le abilità e le ricette di base, Luna deve riempire le sue fiale attraverso la sperimentazione e la scoperta.

Esplora il profondo sistema di crafting e scopri nuovi ingredienti in 7 biomi per creare oltre 100 pozioni uniche con diverse combinazioni di elementi.

Puzzle

Risolvete subdoli enigmi e misteri con il vostro ingegno e il vostro arsenale di pozioni mistiche. Con l’aiuto di tua nonna (una potente strega a sua volta) e di Helios, il tuo gatto famiglio, potrai superare le sfide di queste terre incantate.

Storia

Crescere è difficile, e lo è ancora di più se sei una strega! Incontrate personaggi delle fiabe e del folklore mentre guidate Luna nella sua ricerca per diventare una maestra di pozioni. Con il suo familiare dalla lingua tagliente al suo fianco, Luna impara importanti lezioni di maturità: Il rispetto si guadagna, i consigli possono essere ingannevoli e gli adulti non hanno sempre ragione.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di Potions A Curious Tale.