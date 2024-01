State of Play: seguite l’evento PlayStation con GamesVillage su Twitch

Questa sera alle ore 23:00 si terrà l’atteso (e primo dell’anno) State of Play, presentazione in cui Sony Interactive Entertainment mostrerà oltre 15 titoli in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation VR2, tra cui Stellar Blade e Rise of the Ronin. L’evento avrà una durata di soli 40 minuti. Vi sembrano pochi? Ci pensiamo noi di GamesVillage a tenervi compagnia per più tempo!

Il nostro canale Twitch accenderà il segnale alle ore 22:00 con il nostro personalissimo pre-show dello State of Play, dove parleremo di ciò che ci aspetta e proveremo a predire i giochi che verranno mostrati da Sony nel corso della serata. Dalle 23:00 in poi commenteremo in livestreaming l’evento PlayStation e infine, prima della chiusura della diretta terremo un breve post-show con commenti a caldo di ciò che verrà proposto dal publisher nipponico.

Ecco come sarà articolata la nostra copertura:

Ore 22:00 – Pre-show con la redazione di GamesVillage

– Pre-show con la redazione di GamesVillage Ore 23:00 – Commento dello State of Play

– Commento dello State of Play Ore 23:40 – Post-show dell’evento

Di seguito invece, alcuni degli altri potenziali giochi che potrebbero essere mostrati all’evento secondo un recente leak:

Death Stranding 2

Final Fantasy VII Rebirth

Sonic Generations Remastered

Silent Hill 2

Until Dawn Remastered/Remake

Judas

Nuovo titolo della serie Metro

Come sempre, i nostri spettatori saranno protagonisti della live tramite la chat, commentando insieme a noi l’evento e/o ponendo delle domande ai nostri redattori. Per poter accedere alla chat del nostro canale Twitch vi basterà essere semplicemente nostri follower. Vi aspettiamo in tanti!