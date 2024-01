Super Nintendo World: mostrate prime immagini del parco ad Orlando

Sono state diffuse le prime immagini del Super Nintendo World di Orlando.

Le immagini, pubblicate sull‘account ufficiale X di Nintendo of America e condivise in un video su YouTube pubblicato da Universal, mostrano l’ingresso del parco presso il resort Universal Epic Universe.

Articoli Consigliati Skull and Bones: trailer dell’open beta di febbraio Potions A Curious Tale: annunciata la data del crafting game con streghe e pozioni

Universal Epic Universe è un parco a tema completamente nuovo che aprirà nell‘estate del 2025 e sarà il quarto parco a tema di Universal Orlando (insieme a Universal Studios, Islands of Adventure e Volcano Bay).

Epic Universe sarà composto da cinque mondi tematici separati, uno dei quali è il Super Nintendo World.

Ad esso si aggiungeranno Il mondo magico di Harry Potter: Ministry of Magic, How to Train Your Dragon: Island of Berk, Celestial Park e Dark Universe.

Il presidente di Universal Creative, Molly Murphy, ha mostrato il mondo in un nuovo video, dicendo: “Avremo il Super Nintendo World, dove potrete saltare nell’azione ed entrare nel mondo di Mario, Luigi, la Principessa Peach e Donkey Kong. Arriverete nel mondo più interattivo e colorato che abbiamo mai creato”.

In base alle foto concettuali e ai commenti di Murphy, sembra che la versione di Orlando includerà l’area extra di Donkey Kong il giorno dell’apertura.

La prima versione di Super Nintendo World è stata inaugurata negli Universal Studios Japan nel marzo 2021, mentre una seconda versione aprirà negli Universal Studios Hollywood nel febbraio 2023. Un’altra è prevista per gli Universal Studios di Singapore.

Qui sotto il tweet di Nintendo of America.

Adventure awaits! SUPER NINTENDO WORLD, one of the five immersive worlds is opening at the all-new Universal Epic Universe theme park at Universal Orlando Resort in 2025. 💫 #EpicUniverse https://t.co/tpcR5lWnf6 pic.twitter.com/0A3ECtSblV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 30, 2024