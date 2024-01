Blizzard: Yohanna Faries è la nuova presidente

Dopo che Mike Ybarra ha lasciato il suo incarico la scorsa settimana, nelle ultime ore Blizzard ha annunciato la nuova presidente dell’azienda: si tratta di Yohanna Faries, che lavora per Activision Blizzard King da quasi cinque anni e mezzo e ha ricoperto il ruolo di direttore generale della serie Call of Duty dall’aprile 2021. In precedenza, ha guidato la divisione esports di Call of Duty.

Questo il suo messaggio per i dipendenti dell’azienda:

Cara Blizzard,

Anche se il mio primo giorno ufficiale con voi è il 5 febbraio, voglio farvi sapere subito che è un onore unirmi a voi la prossima settimana in questa nuova veste. Lo faccio con umiltà e soggezione a tutto ciò che Blizzard ha rappresentato e consegnato al mondo per oltre trent’anni. La giornata di oggi porta con sé anche alcune emozioni contrastanti. La perdita di talentuosi compagni di squadra negli ultimi giorni è difficile da sopportare insieme all’immenso entusiasmo che provo nell’unirmi a Blizzard – e nel costruire sullo slancio che avete creato per il prossimo capitolo di Blizzard.

Voglio ringraziare Matt per l’introduzione, fare un po’ di chiarezza sull’annuncio di oggi e condividere con voi come vedo il nostro futuro insieme a Blizzard. Mi rendo conto che si tratta di una situazione difficile da assimilare. La notizia della mia nomina può senza dubbio suscitare una serie di reazioni, domande e persino preoccupazioni.

Activision, Blizzard e King sono aziende decisamente diverse, con giochi, culture e comunità distinte. È importante notare che il modo in cui Call of Duty si sveglia al mattino per offrire ai giocatori i propri risultati può spesso differire dai giochi mozzafiato del regno di Blizzard: ognuno ha esperienze di gioco diverse, comunità che li circondano e modelli di successo richiesti. Ne ho discusso con il team dirigenziale di Blizzard e mi accingo a ricoprire questo ruolo con sensibilità verso queste dinamiche e profondo rispetto per Blizzard, mentre iniziamo a esplorare la possibilità di portare i nostri universi a livelli ancora più alti.

Mi impegno a fare tutto il possibile per aiutare Blizzard a prosperare, con attenzione e considerazione per voi e per i nostri giochi, ognuno unico e speciale nel suo genere. Sono ottimista sulla nostra capacità di servire le nostre comunità di giocatori attuali e future e di amplificare ulteriormente la passione condivisa per la grandezza, la pulizia e la maestria creativa che è un segno distintivo dell’approccio di Blizzard alla creazione di giochi.

La prossima settimana sarò a Irvine e sono ansiosa di entrare in contatto con il maggior numero possibile di voi. Organizzerò degli incontri informali (e del tutto facoltativi) in cui voglio sentire le opinioni di tutti i membri dell’organizzazione. Chi non può partecipare a questi incontri o non si trova a Irvine, può inviarmi un’e-mail. Stiamo anche pianificando una riunione cittadina da tenersi nel prossimo futuro.

Alcuni fatti personali su di me: il mio lavoro numero uno nella vita è crescere due ragazzi fantastici. Oltre a fare il genitore, una settimana tipica per me include il tempo per lo yoga e la preghiera quotidiani e, naturalmente, per giocare ai videogiochi (sono un grande fan di Diablo IV!). La gioia che trovo nei giochi e nel lavorare con chi li crea non fa che aumentare.

Rimango ispirata dall’eredità iconica di Blizzard e dal ruolo trasformativo che il gioco ha avuto nella mia vita e in quella degli altri. Non vedo l’ora di iniziare, di ascoltare, imparare, potenziare e collaborare con tutti voi per il nostro audace e brillante futuro insieme. Insieme, possiamo forgiare molti giorni leggendari.

Johanna