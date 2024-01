MagicCon di Amsterdam: biglietti in vendita

Wizards of the Coast ha annunciato che i biglietti per MagicCon: Amsterdam sono ora in vendita. I fan possono acquistare i loro biglietti su mcamsterdam.mtgfestivals.com, a partire da € 35 con un’esclusiva offerta di acquisto anticipato.

Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato:

A cinque mesi dall’evento, possiamo già rivelare che MagicCon: Amsterdam sarà un fine settimana ricco di impegni tutto dedicato alla celebrazione di Magic: The Gathering! I partecipanti possono aspettarsi il Pro Tour Modern Horizons 3, una varietà di eventi di gioco on-demand e a pagamento, eventi e panel sul palco principale, esperienze coinvolgenti, merchandise esclusivo, la presenza degli artisti preferiti dai fan, cosplayer, celebrità di Magic e molto altro ancora!

Chi acquista in anticipo ottiene il biglietto per MagicCon al miglior prezzo! I prezzi speciali per l’acquisto anticipato sono disponibili su tutti i biglietti MagicCon: Amsterdam per adulti dal 30 gennaio all’8 febbraio alle 15:00 ore italiane, o fino ad esaurimento scorte. Le varietà di biglietti comprendono:

Giornata singola – Acquisto anticipato € 35, prezzo normale € 40

Giornata singola premium – Acquisto anticipato € 65, prezzo normale € 75

Fine settimana: Acquisto anticipato € 90, prezzo normale € 95

Fine settimana Premium – Acquisto anticipato € 160, prezzo normale € 170

VIP leggendario – Acquisto anticipato € 380, prezzo normale € 400

VIP Black Lotus – Acquisto anticipato € 800, prezzo normale € 825

Tutti i biglietti sono dotati di una carta promozionale Contromagia e garantiscono l’ingresso all’evento stesso. Tutti i biglietti forniscono accesso ai panel e agli eventi sul Mana Stage, nonché ai meet-and-greet, all’area di gioco libero e alla Command Zone. Tutti i possessori del biglietto potranno iscriversi agli eventi on-demand e godersi la MagicCon: Amsterdam Immersive Experience, l’Art of Magic, il Magic Marketplace e molto altro ancora!

Il programma completo degli eventi sarà annunciato in prossimità dell’evento, tuttavia i punti salienti includono:

MagicCon: Amsterdam 75k Modern Open

Un torneo Modern a campo aperto con un montepremi di $ 75.000. Questo torneo di più giorni prevederà otto round di Modern il giorno 1, sei round di Modern il giorno 2 e un Top 8 di Modern a eliminazione diretta domenica. Ulteriori informazioni sul torneo, inclusi i premi, saranno disponibili prima della vendita dei biglietti.

Secret Lair Showdown

Con quattro qualificazioni Modern, una venerdì e tre sabato, i giocatori si contenderanno uno dei 32 posti nel Secret Lair Showdown Championship. Tutti i giocatori riceveranno una carta Secret Lair Perforamagie per aver partecipato a una qualificazione. Coloro che avranno abbastanza abilità per arrivare al campionato riceveranno tutti una carta Secret Lair Reggente delle Acque Torbide.

Pro Tour Qualifier

Un torneo Sealed di Orizzonti di Modern 3 che può far guadagnare ai giocatori un invito diretto al primo Pro Tour del 2025.

Un-Known con Gavin Verhey

Un torneo di buste divertenti e caos, Gavin Verhey condurrà giocatori e spettatori lungo un percorso Magic-o di gameplay straordinario, mescolato con una varietà di sfiziosità di Magic.