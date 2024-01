Age of Wonders 4: annunciata la data di Primal Fury

Paradox Interactive e Triumph Studios hanno svelato la data d’uscita di Primal Fury, prossimo DLC per Age of Wonders 4: sarà disponibile dal 27 febbraio, e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del DLC dalla pagina Steam:

Sfrutta il potere della natura nel pacchetto di contenuti Age of Wonders 4: Primal Fury. Incanala lo spirito del tuo animale preferito con la cultura dei Primitivi, cavalca un mammut o un coccodrillo in battaglia e brandisci i poteri dei signori Naga!

Le nuove caratteristiche esclusive di questo pacchetto di contenuti includono:

Cultura dei Primitivi

Dal ragno dei cunicoli al mammut dei ghiacci, scegli uno dei sette animali primordiali che il tuo popolo venererà e plasma la sua vita fisica e spirituale. Ogni animale è legato a un tipo di terreno e di danno specifico, quindi potrai terraformare il terreno in base al bioma scelto e ottenere potenti buff in combattimento.

Avventurati in una missione unica per ogni animale primordiale e ottieni le ricompense.

Nuove forme lupina e caprina

Con le nuove forme fisiche per il tuo popolo, il tuo impero potrà soddisfare nuove fantasie. Crea una fazione di lupi arcani o di satiri delle foreste!

2 nuovi Tomi magici

Tomo delle nebbie Fey: tratta la diffusione di nebbie magiche che proteggono le unità dagli attacchi a distanza e conferiscono buff.

Tomo dei figli delle tempeste: si concentra sul controllo dell’acqua e del fulmine. Ottieni potenti buff economici dalle province oceaniche, costruisci temibili unità di signori delle tempeste e trasforma i tuoi eserciti in Naga!

4 nuove cavalcature

Mammut

Elefanti

Smilodonti

Coccodrilli

6 nuove unità di fauna

Mammut

Elefanti

Smilodonti

Coccodrilli

Juggernaut infernale

Coccodrilli della pestilenza

Contenuti per nuovi regni

Isole delle tempeste: un regno di mari ostili, stretto in una guerra tra due potenti Godir della natura.

Nuova skin dell’interfaccia di Primal Fury

Sperimenta un nuovo design visivo selvaggio con cornici di legno e fiori che sbocciano.

Qui sotto il trailer che annuncia la data di Primal Fury per Age of Wonders 4.