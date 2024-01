Giochi in uscita a febbraio 2024 su console e PC

Secondo mese dell’anno, seconda lista dei giochi: questo febbraio possiamo definirlo fortemente caratterizzato da remake o remastered di opere dall’enorme successo degli anni passati: doverosa prima citazione per Final Fantasy VII Rebirth, secondo episodio della nuova versione del titolo dell’allora Squaresoft, che nel ’97 rivoluzionò l’idea dei JRPG anche oltre il Giappone, e che oggi rimane tra i titoli con più hype in assoluto. E di quegli anni era anche Tomb Raider, che torna con la Lara Croft delle origini e i primi tre capitoli della saga. E poi ancora, i puzzle di Mario Vs. Donkey Kong (l’originale del 2004), l’avventura fiabesca di Brothers A Tale of Two Sons (2013), un altro JRPG storico come Persona 3 (2006) che arriva ora con la sua versione Reload. Ma sarà anche il mese di Skull and Bones, dopo il travagliato sviluppo, di Hellidivers 2 e del prossimo lavoro Don’t Nod, con Banishers Ghosts of New Eden. Siamo passati da un ottimo gennaio che ha regalato, fra tutti, graditi ritorni tra Tekken, Prince of Persia e Like a Dragon, ad un febbraio che si prospetta ricco di grandi giocate. Ma non dilunghiamoci oltre che già abbiamo nominato un bel po’ di nomi, e vediamo qui sotto la lista di alcuni tra i più interessanti titoli in arrivo durante questo mese.

1 febbraio: Granblue Fantasy Relink (PC, PS4, PS5)

Dopo l’accesso anticipato disponibile su console Sony da fine gennaio, arriva l’uscita ufficiale dell’action GDR della serie Cygames, diventata nel tempo anche un anime ed un picchiaduro. Questo episodio è ambientato nel mondo celeste, un regno di cieli sconfinati punteggiati da una miriade di isole fluttuanti, interpretando il ruolo del comandante di una ciurma di navigatori dei cieli. A questo link il nostro provato.

2 febbraio: Suicide Squad Kill the Justice League (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Altro titolo che arrivato qualche giorno prima in Early Access, prima dell’uscita ufficiale del 2 febbraio. Dai creatori di Batman Arkham, Rocksteady Studios, Suicide Squad Kill the Justice League è uno sparatutto in terza persona dove la banda di criminali definitiva deve compiere l’impossibile per salvare il mondo: uccidere la Justice League.

2 febbraio: Persona 3 Reload (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Atlus e SEGA riportano in chiave moderna il terzo episodio della serie (datato 2006) facente parte a sua volta del franchise Megami Tensei. Qui vestite i panni di un nuovo studente, travolto da un fato inatteso una volta entrato nell’ora “nascosta” tra un giorno e l’altro. Risvegliate un potere incredibile e svelate i misteri dell’Ora Buia, lottando per gli amici e lasciando un segno indelebile nei loro ricordi. Al day one anche su Game Pass. A questo link la nostra recensione.

2 febbraio: Jujutsu Kaisen Cursed Clash (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Bandai Namco, sviluppato da Byking and Gemdrops, porta il gioco di combattimento 2v2 tratto dal noto manga di Gege Akutami, dove padroneggiare le arti occulte dei vostri stregoni e spiriti maledetti preferiti.

8 febbraio: Helldivers 2 (PC, PlayStation 5)

A 9 anni di distanza, arriva il sequel dello shooter top-down sviluppato da Arrowhead Game Studios e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Ora siete l’ultima linea di attacco della galassia: unitevi dunque agli Helldiver per combattere in nome della libertà in una galassia ostile.

8 febbraio: The Inqusitor (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Gesù non morì sulla croce, ma scese e scatenò la sua vendetta su tutti i miscredenti. Questo l’incipit dell’avventura dark fantasy sviluppata da The Dust e pubblicata da Kalypso Media, in cui risolvere casi intricati e svelare terribili segreti nei panni dell’Inquisitore Mordimer Madderdin.

12 febbraio: Lysfanga The Time Shift Warrior (PC)

Hack-and-Slash con visuale dall’alto sviluppato da Sand Door Studio sotto l’etichetta Spotlight by Quantic Dream. Il destino di Antala dipende da Imë, Lysfanga del Nuovo Regno, protettrice del reame. Grazie ai poteri temporali della protagonista si può riavvolgere il tempo durante i combattimenti.

12 febbraio: Airhead (PC, PS5, Xbox Series X/S, Luna)

Mondo in stile metroidvania dove superare enigmi ambientali, per aiutare un piccolo corpo a salvare un organismo simile alla testa pieno d’aria, da una perdita che ne minaccia la vita. Più tardi arriverà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

13 febbraio: Dragon Quest Builders (PC)

Ad otto anni dalla versione PS3/PS4, il primo capitolo della serie sandbox RPG dove costruire con i blocchi arriva su PC, per portare le sue funzionalità di creazione su Steam.

13 febbraio: Banishers Ghosts of New Eden (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

La poliedrica Don’t Nod porta, pubblicato da Focus Entertainment (tra poco PulluP Entertainment), un action-RPG in cui le decisioni prese influenzeranno significativamente la storia e il destino degli abitanti di New Eden. Protagonisti Antea Duarte e Rosso Mac Raith, una coppia di cacciatori di fantasmi.

13 febbraio: Island of Insight (PC)

Sviluppato da Lunarch Studios e pubblicato da beHaviour Interactive (quelli di Dead by Daylight), Island of Insight è un gioco a rompicapi in un mondo di isole galleggianti in cui vestirete i panni di un Cercatore nel suo pacifico viaggio di esplorazione e scoperta. I rompicapi sono più di 10.000, appartenenti a 24 tipologie diverse.

13 febbraio: Ultros (PC, PS4, PS5)

Metroidvania psichedelico nel quale vi risveglierete smarriti sul Sarcophagus, un utero cosmico che fluttua nello spazio e contiene un antico essere demoniaco, noto come ULTROS.

14 febbraio: Skull and Bones (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Dopo diversi rinvii e altrettanti patemi, arriva finalmente, e sembra più carico che mai, Skull and Bones, esperienza piratesca action/GdR co-op ambientata in un mondo aperto, dove diventare il capo pirata più temuto. Navi da costruire, battaglie navali e alleanze, seminando il caos in mare aperto. Prenotando la Premium Edition, sarà possibile accedere anticipatamente, dal 13 febbraio.

14 febbraio: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Torna l’originale eroina degli anni ’90, Lara Croft, in una versione rimasterizzata dei primi tre storici capitoli, con grafica restaurata e con dentro tutte le espansioni ed i livelli segreti. Possibilità di passare all’aspetto poligonale originale in qualsiasi momento.

16 febbraio: Mario Vs. Donkey Kong (Nintendo Switch)

E torna anche la storica rivalità tra Mario e Donkey Kong, in questo remake con una grafica completamente rinnovata rispetto all’episodio per Game Boy Advance del 2004, e la possibilità della co-op locale. I giocatori dovranno risolvere una grande varietà di enigmi e mettere alla prova le proprie abilità con le piattaforme, mentre cercano di recuperare i Minimario rubati. Qui il nostro provato.

21 febbraio: Slave Zero X (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Titolo action con personaggi 2.5D ambientato nel mondo biopunk di Slave Zero (1999). Accesso anticipato di 72 ore per chi pre-ordina la Deluxe Edition. Qui il trailer.

20 febbraio: The Thaumaturge (PC)

RPG incentrato sulla storia, con scelte moralmente ambigue, che si svolge nel mondo culturalmente variegato della Varsavia di inizio XX secolo. Combattimento a turni, funzioni di sviluppo del personaggio e meccaniche di investigazione per il titolo sviluppato da Fool’s Theory e pubblicato da 11 bit studios.

21 febbraio: Bandle Tale A League of Legends Story (PC, Switch)

Nuovo titolo Riot Forge tratto dall’enorme universo League of Legends, questo Bandle Tale, sviluppato da Lazy Bear Games è un un GDR con un sistema di creazione ambientato nell’estroso mondo di Bandle City. Piccoli yordle per un gigantesco problema.

21 febbraio: Terminator Dark Fate – Defiance (PC)

RTS ambientato nell’universo del film del 2019, che vi mette nel mezzo delle guerre del futuro tra l’umanità e la rete di macchine intelligenti sintetiche di Legion.

22 febbraio: Inkulinati (Switch)

Lo strategico con i manoscritti medievali che prendono vita, tra tattica e umorismo, arriva anche su Switch, dopo il debutto lo scorso anno (ancora in accesso anticipato), su PC e Xbox. Padroneggiate l’inchiostro vivente, costruite il bestiario, sconfiggete leggende medievali e scatenate poteri nascosti.

22 febbraio: Garden Life – A Cozy Simulator (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Simulatore di giardinaggio dalla grafica colorata sviluppato da Stillalivestudios e pubblicato da Nacon, dove piantare e coltivare il giardino dei propri sogni grazie a tecniche di giardinaggio ispirate alla vita reale. Presente sia Modalità Storia che Modalità Creativa.

22 febbraio: Pacific Drive (PC, PlayStation 5)

Affrontate i pericoli soprannaturali della Zona di esclusione olimpica in un gioco di sopravvivenza ambientato in una surreale reinvenzione del Nord-Ovest degli Stati Uniti dove cui l’unica salvezza sarà la propria auto. Pacific Drive è infatti un gioco survival di guida in prima persona basato sulla velocità, sviluppato da Ironwood Studios e pubblicato da Kepler Interactive.

22 febbraio: Nightingale (PC)

Nightingale è un titolo di sopravvivenza PvE in mondo aperto in prima persona, da giocare in solitaria o in modalità cooperativa con gli amici, dove costruire, creare, combattere ed esplorare, mentre si attraversano portali mistici che vi condurranno in fantastici regni. Arriva in accesso anticipato.

27 febbraio: Welcome to ParadiZe (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Survival dove gli zombie vi daranno una mano per andare avanti. Catturateli e insegnate loro l’agricoltura o il combattimento. Vi aiuteranno a costruire e difendere l’accampamento mentre esplorate il mondo cercando… un nuovo paradiso.

28 febbraio: Brothers A Tale of Two Sons Remake (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Altro remake del mese, quello che racconta la storia dei due fratelli in una favola avventurosa, intrisa di misteri, sorprese e drammi, ricreato con le ultime tecnologie grafiche, prestazionali e di gameplay, in modalità giocatore singolo o co-op locale. Riportato dopo più di 10 anni da Avantgarden SRL, e pubblicato da 505 games. L’originale fu il primo titolo in cui lavorò Josef Fares (di It Takes Two).

29 febbraio: Final Fantasy VII Rebirth (PlayStation 5)

Chiusura di mese con i fuochi d’artificio. Un altro remake, ma forse quello più atteso (tanto del mese, quanto dell’anno), di uno dei titoli più iconici della storia del gaming. In questo secondo capitolo, dopo essere fuggiti da Midgar, Cloud e i suoi amici partono per un nuovo viaggio attraverso il pianeta. Nuove avventure in un mondo vasto e dinamico, da scoprire anche in sella a un chocobo, mentre il gruppo è alla ricerca di Sephiroth.