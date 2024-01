Resident Evil 4 Remake supera i 6 milioni di vendite

Le vendite totali del remake di Resident Evil 4 hanno superato i 6,48 milioni di unità in tutto il mondo al 31 dicembre 2023, ha annunciato Capcom. Il gioco è stato lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e PC tramite Steam il 24 marzo 2023, seguito da Mac, iPhone 15 Pro e iPad il 20 dicembre 2023. Il titolo ha venduto 5,4 milioni di unità al 30 settembre 2023, il che significa che ha venduto oltre un milione di unità aggiuntive in tre mesi. Ad aprile, il gioco aveva superato i 4 milioni di unità vendute ad aprile, dopo aver venduto oltre 3 milioni di unità nei primi due giorni dopo il rilascio. Di seguito una panoramica:

Sopravvivere è solo l’inizio. Sono passati sei anni dalla catastrofe biologica di Raccoon City. L’agente Leon S. Kennedy, uno dei sopravvissuti all’incidente, è stato inviato a salvare la figlia rapita del presidente. La individua in un villaggio europeo sperduto, dove gli abitanti hanno decisamente qualcosa che non va, e il sipario si alza su una storia di salvataggi spericolati e orrori indicibili, in un intreccio di vita e morte, terrore e catarsi. Con un’esperienza di gioco modernizzata, una trama reinventata e grafica ricca di dettagli vividi, Resident Evil 4 segna la rinascita di un colosso del settore. Rivivete l’incubo che ha rivoluzionato il survival horror.

Resident Evil 4 è disponibile su PC tramite Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X/S.