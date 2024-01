Destiny 2: ecco il crossover con EA e BioWare

Bungie ha annunciato la sua collaborazione con EA e BioWare, la quale permetterà ai guardiani, a partire dal 13 febbraio 2024, di unirsi all’equipaggio della Normandy grazie a nuovi elementi skin e altri articoli in Destiny 2. Il Pacchetto Equipaggio della Normandy sarà disponibile in gioco nell’emporio Everversum e conterrà il set di armatura Comandante Shepard per titani, ispirato alla N7; il set Vakarian per cacciatori, ispirato a Garrus; e il set del Capo Ombra per stregoni, ispirato a Liara. Per festeggiare la collaborazione, tutti i giocatori di Destiny 2 potranno riscattare gratuitamente il Pacchetto Rifornimenti dell’Alleanza, che include l’Involucro della Difesa Migliorata (involucro di Spettro), la Fregata Ricognitrice dell’Alleanza (ipernave) e la Nave da Sbarco dell’Alleanza (astore). Sarà inoltre possibile procurarsi la mossa finale Colpo omnidirezionale e l’emote Danza da Flux in cambio d’argento.

Su Destiny 2 cominciano i “Desideri di Riven”, una serie di imprese settimanali a cui tutti potranno accedere fino al 12 marzo. Durante questo periodo, ai guardiani sarà assegnato un incarico alla settimana che consentirà loro di guadagnare un pegno da scambiare con delle fantastiche ricompense. Esprimi un desiderio di forza per ottenere le armi della Vista profonda dell’incursione “Ultimo desiderio”; un desiderio di protezione per recuperare l’equipaggiamento esotico de L’Eclissi; oppure, un desiderio di bellezza per collezionare memento degli eventi e materiali di forgiatura ascendenti. Inoltre, continuano i festeggiamenti de L’Eclissi partecipando ai Momenti di Trionfo, disponibili fino al 3 giugno per tutti i giocatori di Destiny 2 (alcuni trionfi necessitano il possesso di determinate espansioni o contenuti stagionali). L’evento funge da tappa di preparazione a La Forma Ultima poiché invita i guardiani a portare a termine una serie di trionfi che onorano l’ultimo anno di Destiny 2. Completando il sigillo MMXXIII si sbloccherà l’acquisto della maglietta dei Momenti di Trionfo nel Bungie Store tramite il programma Ricompense di Bungie. Inoltre, chi porterà a termine il trionfo “Avventura paracausale” completando le segrete e le incursioni dell’ultimo anno di contenuti, potrà ordinare l’esclusiva toppa, offerta con le Ricompense di Bungie, da abbinare alla maglietta dei Momenti di Trionfo.

Articoli Consigliati EA SPORTS NHL 24: disponibile la patch 1.4.0 Resident Evil 4 Remake supera i 6 milioni di vendite

A marzo, i giocatori saranno invitati a partecipare a un’altra ricorrenza annuale: i Giochi dei Guardiani, mentre ad aprile si darà il via a due mesi di contenuti per tutti con Verso la Luce. La Forma Ultima, in uscita il 4 giugno 2024, vedrà i guardiani raggiungere il Pallido Cuore del Viaggiatore, affrontare il Testimone e radunare gli alleati per porre fine a dieci anni di saga di Luce e Oscurità.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

In celebration of this collaboration with our partners at @BioWare, the Enhanced Defense Ghost Shell, Alliance Scout Frigate Ship, and Alliance Drop Ship Sparrow items will be available to all players at no cost. — Destiny 2 (@DestinyTheGame) January 30, 2024