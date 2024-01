EA SPORTS NHL 24: disponibile la patch 1.4.0

il team dello studio EAV ha lavorato molto per apportare nuovi miglioramenti a EA SPORTS NHL 24. Per il gioco è stato reso disponibile l’aggiornamento 1.4.0. Il 2 febbraio 2024, inoltre, nel primo evento NHL LAN della stagione esports EA SPORTS NHL 24 World Championship, l’EA SPORTS NHL All-Star Open vedrà la partecipazione dei primi quattro classificati delle qualificazioni All-Star Open – CadCooks (Samuel Landry) in rappresentanza dei Washington Capitals; Deeks (Dany-Karl Lavesque) per i Montreal Canadiens; Geimer (Matthew Geim) in rappresentanza dei Calgary Flames e Polgz (Ethan Kerr-Polgar) per i Toronto Maple Leafs. Per ulteriori informazioni sul torneo, visitate il sito ufficiale qui. Per maggiori informazioni sui miglioramenti e i cambiamenti in arrivo nel gioco, trovate le note relative alla patch 1.4.0 qui. Di seguito alcune caratteristiche principali:

Goalie X-Factors: gli X-factors ‘Light Work’, ‘Extra Padding’, ‘Whirlwind’, ‘Handled It’ e ‘Energizer’ sono stati aggiornati per offrire una maggiore scelta nell’assegnazione delle abilità a zona Goalie X-Factor.

Goalie Size Balancing: la “Save Reach” è stata bilanciata in base all’altezza del portiere. I portieri più bassi riceveranno una penalità minore, mentre quelli più alti riceveranno una penalità maggiore quando effettuano parate di grande portata. In questo modo i giocatori possono scegliere di giocare con i portieri che preferiscono senza che la loro altezza sia un problema.

Goalie Save accuracy: un bonus maggiore viene applicato al punteggio di precisione quando il portiere dell’utente si trova in linea al disco e deve allungarsi di meno per effettuare un salvataggio, mentre una penalità maggiore viene applicata al punteggio di precisione quando il portiere è fuori posizione e deve effettuare salvataggi di grande portata.

In vista dell’All-Star Weekend, questa patch presenterà le nuove uniformi All-Star.

