Halo Infinite: disponibile l’aggiornamento Operazione Spirit of Fire

Xbox annuncia la disponibilità del primo aggiornamento gratuito dell’anno per Halo Infinite, insieme alla serie di nuove Operazioni a tema Halo Wars: Spirit of Fire, una mappa inedita, un nucleo di armature e molto altro ancora. L’aggiornamento dei contenuti 29 (CU29) mette a disposizione dei gamer la nuova mappa Arena Illusion, la leggendaria armatura Mark IV, la personalizzazione della spalla multi-core e una serie di customizzazioni a tema Halo Championship Series e Halo the Series.

Incluso nell’update Operazione: Spirit of Fire, che durerà dal 30 Gennaio al 5 Marzo, ci saranno un Battle Pass gratuito di 20 livelli, che offre nuovi attacchi per l’armatura, rivestimenti, ciondoli per le armi, emblemi e altro ancora. Forge continua a evolversi nella CU29 con l’aggiunta della palette di oggetti Covenant, il nuovo Mode Creator, miglioramenti all’AI Toolkit e altro ancora. Per saperne di più su Halo Infinite CU29, è possibile leggere tutti i dettagli sul blog di Halo Waypoint. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati Square Enix acquisisce Tokyo RPG Factory Hearthstone Nelle Profondità di Rocciafonda Recensione: un mini-set davvero prezioso!

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossate la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione. Gli aggiornamenti stagionali garantiscono un’esperienza sempre nuova nel corso del tempo con eventi unici, nuove modalità e mappe, oltre a contenuti studiati per la community. Dalle impostazioni grafiche avanzate al supporto dei formati ultrawide/super ultrawide e alle combinazioni a tre tasti, fino a funzionalità come il ridimensionamento dinamico e la frequenza variabile dei fotogrammi, Halo Infinite offre la migliore esperienza su PC dell’intera serie Halo.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.