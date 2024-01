Square Enix acquisisce Tokyo RPG Factory

Square Enix ha acquisito Tokyo RPG Factory, nota per giochi di ruolo come I Am Setsuna, Lost Sphear e Oninaki. Come riportato da Gamebiz, la fusione di tipo assorbitivo vedrà l’editore ereditare attività e passività dallo sviluppatore. La situazione è molto simile all’acquisizione di Luminous Productions, sviluppatore di Forspoken lo scorso maggio a seguito delle scarse vendite del gioco di ruolo d’azione.

Tokyo RPG Factory Co., Ltd. era uno sviluppatore di videogiochi giapponese e filiale di Square Enix. La società è stata fondata nel 2014 con il nome “Tokyo Dream Factory” da Yosuke Matsuda, diventato presidente di Square Enix nel 2013. Tokyo RPG Factory è stata fondata per sviluppare giochi ispirati ai titoli dell'” età dell’oro ” dei giochi di ruolo. La sua struttura, che coinvolge freelance e personale volontario da altri dipartimenti di Square Enix, è modellata sugli studi cinematografici e di videogiochi occidentali. Tokyo RPG Factory ha pubblicato I Am Setsuna (2016) per PlayStation 4 , Switch , PS Vita e PC , e Lost Sphear (2017) e Oninaki (2019) per PlayStation 4, Switch e PC. Square Enix ha diversi titoli in lavorazione, come Final Fantasy VII Rebirth in arrivo il 29 febbraio per PS5 e Visions of Mana in arrivo quest’estate per PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC. Contiene anche l’espansione The Rising Tide per Final Fantasy XVI e Dawntrail per Final Fantasy XIV.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti nel frattempo.