Star Wars Outlaws sarà lanciato prima di luglio?

Ci sono stati più di qualche punto interrogativo su come sarà la futura formazione di Ubisoft negli ultimi mesi, ma un gioco in particolare che ha attirato parecchie teste è Star Wars Outlaws. Il titolo di azione e avventura open world di Massive Entertainment sembrava promettente per quello che abbiamo visto finora, e l’uscita è prevista per il 2024, ma cosa uscirà esattamente durante l’anno?

In un rapporto pubblicato su Insider Gaming, il giornalista Tom Henderson ha affermato che l’uscita di Star Wars Outlaws è prevista durante la prima metà dell’anno, il che significa che il gioco verrà lanciato prima di luglio, se le cose andranno secondo i piani. Più specificamente, Henderson ha affermato su Twitter che il gioco è attualmente previsto per il rilascio a maggio. Henderson sostiene inoltre che Assassin’s Creed Codename Red uscirà nella seconda metà dell’anno, il che è in linea con numerosi leak precedenti, e che nei prossimi due anni arriveranno titoli del calibro del già annunciato remake di Splinter Cell, un nuovo Ghost Recon e altro ancora. All’inizio di questo mese, la Disney sembrava suggerire che Star Wars Outlaws sarebbe stato lanciato alla fine del 2024, anche se Ubisoft ha prontamente affermato in una dichiarazione che si trattava di un errore. Ufficialmente, l’editore è rimasto fedele alla finestra di lancio del 2024, ma finora si è rifiutato di restringere il campo.

Star Wars Outlaws sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Thank you. Yeah, Jan to June, specifically aiming for May but given the article and Ubi's tendencies, I wouldn't be at all surprised if there is a delay. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 30, 2024