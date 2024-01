CORSAIR annuncia la nuova serie di SSD MP600 ELITE

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, oggi ha presentato la sua nuova linea di unità SSD: MP600 ELITE. Le unità SSD PCIe 4.0 della linea MP600 ELITE vantano prestazioni elevate e sono disponibili con molteplici opzioni di raffreddamento, per consentire a tutti gli utenti di sfruttare al massimo la propria unità di archiviazione su PC desktop, notebook oppure console Sony PlayStation 5.

Le unità MP600 ELITE Series, disponibili al lancio con capacità di 1 TB e 2 TB e con modelli da 4 TB in arrivo a partire da aprile, sono equipaggiate con memorie 3D TLC NAND ad alta densità, per fornire velocità sequenziali sbalorditive di 7.000 MB/sec in lettura sequenziale e 6.500 MB/sec in scrittura sequenziale. Inoltre, ad ulteriore riprova delle potenzialità della serie MP600 Elite, le velocità in lettura e scrittura casuale fino a 1.000 K e 1.200 K IOPS rispettivamente rendono queste unità ideali per tutti i gamer, i content creator e gli appassionati che vogliono sfruttare prestazioni superiori su una piattaforma PCIe 4.0. Queste unità SSD sono inoltre retrocompatibili con i sistemi PCIe 3.0.

Articoli Consigliati Dell annuncia le nuove cuffie che sfruttano l’AI realme C67 in arrivo il 6 febbraio

Le unità MP600 ELITE sono disponibili sia nel formato standard, per l’utilizzo su schede madri e laptop con dissipatore di calore integrato, che come modelli compatibili con le ultime console Sony PS5. Ogni unità è dotata di crittografia AES a 256 bit e vanta una durata fino a 1.200 TBW.

Come suggerisce il nome, le SSD MP600 ELITE per PS5 sono state progettate specificamente per l’utilizzo con gli ultimi modelli di console Sony, e sono dotate di un dissipatore di calore a basso profilo in alluminio che impedisce il surriscaldamento delle unità anche durante le sessioni di gioco più intense. Le unità MP600 ELITE per PS5 rispettano tutti i requisiti di prestazioni richieste dalle console Sony PS5 e sono facili e veloci da installare sia nei modelli PS5 standard sia nelle versioni PS5 Slim recentemente annunciate.

Come tutte le unità SSD CORSAIR, le MP600 ELITE possono essere controllate mediante il software CORSAIR SSD Toolbox, che comprende utili funzionalità come l’inizializzazione e l’aggiornamento del firmware direttamente dal desktop. Grazie ai cinque anni di garanzia, potrete godervi l’assoluta tranquillità di un dispositivo di archiviazione che garantisce rapidità e affidabilità nel tempo.