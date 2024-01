Brothers A Tale of Two Sons Remake: nuovo gamepaly trailer

505 games ha pubblicato un nuovo trailer gameplay di Brothers A Tale of Two Sons Remake, nuova versione del titolo uscito originariamente nel 2013, ora in sviluppo da parte di Avantgarden e che arriverà il 28 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Vivi l’esperienza di due fratelli in una favola emozionante ed avventurosa, intrisa di misteri, sorprese e momenti drammatici.

Per curare il padre gravemente malato, due fratelli partono alla ricerca della misteriosa “Acqua della vita”, la loro unica speranza di salvarlo. Senza alcuna alternativa possibile, i due fratelli dovranno contare l’uno sull’altro per superare gli ostacoli e le difficoltà di questo viaggio indimenticabile, sfruttando ciascuno le proprie abilità, e riuscire nell’impresa.

IL REMAKE DI UN CLASSICO SENZA TEMPO

Acclamato dalla critica nel 2013, Brothers: A Tale of Two Sons è tornato!

Fedele all’esperienza di gioco e alla storia originale, Brothers: A Tale of Two Sons Remake offre personaggi e paesaggi interamente rivisitati nel rispetto della versione originale, aggiornati grazie alla qualità offerta dalla grafica di ultima generazione e alle tecnologie disponibili per prestazioni e gameplay. Accompagnato da una colonna sonora riarrangiata e registrata nuovamente dal vivo da un’orchestra, potrai vivere un’esperienza in grado di trasmettere emozioni intense come mai prima d’ora.

UN VIAGGIO EPICO

Risolvi enigmi, scopri trame nascoste, attraversa luoghi pericolosi e combatti contro nemici mortali. In modalità giocatore singolo, esplora la storia nei panni di entrambi i fratelli impersonandoli contemporaneamente o giocando in co-op locale con un amico per controllare i fratelli separatamente.

IMMERGITI NELL’EMOZIONANTE MONDO DI BROTHERS

Brothers: A Tale of Two Sons è pieno di dettagli nascosti che ricompenseranno coloro che ne andranno alla ricerca. In aggiunta alla ricca storia e alle sorprese nascoste del gioco originale, il remake aggiunge nuovi segreti da scoprire.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer, a questo link la nostra anteprima.