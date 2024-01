Vampire the Masquerade Bloodlines 2: nuovo trailer e gameplay esteso

The Chinese Room (attraverso il canale YouTube di World of Darkness) ha mostrato un nuovo filmato di gameplay esteso (oltre 30 minuti) di Vampire the Masquerade Bloodlines 2. A presentare e descrivere le immagini in video, il community manager Joshua Mathews e il project creative director Alex Skidmore, che hanno condiviso approfondimenti sul gioco, sullo sfondo narrativo e sul funzionamento del gioco. Lo streaming del gameplay contiene diversi spoiler e, se desiderate evitarli, ci sono sezioni contrassegnate nella timeline del video oppure potete vedere la versione trailer del video del gameplay, che non contiene spoiler importanti, qui sotto.

“Il gameplay e l’azione di Bloodlines 2 sono una sorta di danza. Quando i giocatori esplorano il mondo, si immergono nell’atmosfera e compiono scelte strategiche, influenzano le loro relazioni con i personaggi che li circondano”, ha spiegato Skidmore.

“I giocatori possono scegliere la loro leggenda, ma il mondo è dinamico e i personaggi ricordano come li trattate. Pensate bene e non fidatevi di nessuno”.

Dopo questo video di gameplay esteso verranno approfonditi i dettagli di ciascuno dei quattro clan di base del gioco, mostrando le abilità e come personalizzare il proprio stile.

Bloodlines 2 era precedentemente in sviluppo da parte di Hardsuit Labs e la sua uscita era prevista per il 2020. Tuttavia, nell’agosto dello stesso anno, il sequel dell’action con i vampiri è stato rinviato al 2021 e sono stati licenziati sia il direttore creativo che il principale designer narrativo. L’anno successivo, Paradox Interactive ha tolto lo sviluppo da Hardsuit Labs, dandolo nelle mani di The Chinese Room e ufficializzandolo lo scorso settembre.

Qui sotto il video potete vedere il gameplay esteso di circa 30 minuti. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è previsto per l’autunno 2024 su PC (Epic Games Store, Steam e GOG), PlayStation 5 e Xbox Series X/S