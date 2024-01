PlayStation Plus: annunciati i giochi di febbraio 2024

Sono stati annunciati i titoli che saranno disponibili con il PlayStation Plus Essential nel mese di febbraio 2024. Si tratta di:

Foamstars | PS4, PS5 – Day One

| PS4, PS5 – Rollerdrome | PS4, PS5

| PS4, PS5 Steelrising | PS5

I tre titoli saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus Essential, Extra e Premium da martedì 6 febbraio fino a lunedì 4 marzo. Qui sotto il video che mostra i tre giochi, da PlayStation Access.

Qui sotto le descrizioni dei giochi, dalla pagina del PlayStation Blog:

Foamstars | PS4, PS5

Ti presentiamo Foamstars, il nuovo sparatutto per party online 4 contro 4. Usa la schiuma per costruire terreno, creando superfici scivolose per spostarti nell’arena a tutta velocità, per difenderti dagli attacchi nemici o per creare posizioni vantaggiose per annientare gli avversari. Scegli tra un cast di atleti eccentrici ed esuberanti e gareggia in diverse modalità di gioco. Scopri di più su Foamstars dalle parole dei suoi creatori qui.

Rollerdrome | PS4, PS5

Dai creatori di Roll7, lo studio della premiata serie acclamata dalla critica OlliOlli arriva Rollerdrome, un intenso ibrido tra sparatutto e pattinaggio ambientato in un suggestivo retrofuturo. Rollerdrome è uno sparatutto d’azione per giocatore singolo in terza persona che combina perfettamente combattimenti adrenalinici con movimenti fluidi dando vita a scene d’azione senza precedenti. Domina con stile in cruenti combattimenti dall’aspetto cinematografico, in cui potrai recuperare vita uccidendo i nemici e accumulare munizioni realizzando trick e grind.

Steelrising | PS5

Questo GDR d’azione è ambientato in una versione alternativa di Parigi, in cui la Rivoluzione francese è stata soppressa da un esercito di robot. Combatti ed esplora le strade, i tetti, i quartieri e i castelli nei panni di Aegis, un misterioso capolavoro dell’automazione. Intraprendi combattimenti spietati e intensi contro dei prodigi della tecnologia tanto complessi quanto feroci.

Qui sotto potete vedere l’immagine con i titoli in arrivo sul Plus, e vi rimandiamo alla news relativa ai titoli di gennaio del Catalogo Giochi.