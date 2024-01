MLB The Show 24: svelata la data e l’atleta in copertina

Nelle ultime ore, Sony San Diego ha annunciato l’atleta che sarà in copertina su MLB The Show 24, prossimo capitolo della serie di baseball. Si tratta di Vladimir Guerrero Jr., dei Toronto Blue Jays.

Sulla pagina del PlayStation Blog le motivazioni che hanno portato la scelta, con le parole di Ramone Russell, Game Designer & Online Community Manager:

“Siamo sempre alla ricerca di grandi giocatori di baseball che hanno delle storie interessanti da raccontare. Vogliamo anche collaborare con persone fantastiche dalle divertenti personalità a cui piace veramente giocare a MLB The Show. L’intenzionalità per noi è molto importante e abbiamo instaurato un profondo rapporto con la famiglia Guerrero nel corso degli anni. I Guerrero sono la prima coppia padre-figlio a comparire sulla copertina del nostro gioco in tutti questi anni. Vladimir Guerrero Jr. è un grande giocatore di baseball e incarna le migliori qualità di questo sport, come ha dimostrato ai fan nella sua vittoria dello scorso luglio nell’Home Run Derby. Lui ama il gioco, proviene da una famiglia di giocatori di baseball ed è importante per lui restituire questa passione alla sua comunità. Questo e altri fattori hanno reso Vladimir Guerrero Jr. il perfetto candidato per essere l’atleta di copertina di quest’anno.”

Inoltre, annunciata la data d’uscita: MLB The Show 24 arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch il 19 marzo 2024.

Effettuate il pre-ordine della Standard Edition per ricevere un pack Gold Choice. La Standard Edition include il gioco completo, 5 pacchetti The Show e 5.000 Stub (queste ultime solo su current-gen) per iniziare il tuo viaggio nel mondo del baseball. Il prezzo della Standard Edition per current-gen è di 69.99€. Il prezzo della Standard Edition per old-gen è di 59.99€.

Ride to Reveal

Il presentatore David Ortiz, leggenda MLB ed ex atleta di copertina per MLB The Show insieme a Vladimir Guerrero Jr. e ad altri amici come Eladio Carrión, artista vincitore di un Latin Grammy Award, vi accompagneranno in svariati luoghi della Repubblica Domenicana per scoprire qualcosa in più sul nuovo atleta di copertina, sulla sua cultura e sulla sua passione per il baseball. Un viaggio allegro che vi racconterà ogni sfaccettatura del background dell’atleta di copertina.

Ride to Reveal è il primo documentario approfondito di MLB The Show sulla ricca storia del baseball e sul suo impatto sempre maggiore sul mondo. Il baseball ha una ricca storia e le sue orgini si trovano in America latina.

Qui sotto la premiere del documetario.