Death Stranding 2: on the beach, svelato allo State of Play

Durante l’evento State of Play del 2024 è stato svelato Death Stranding 2: on the beach, il nuovo capitolo della saga ideata da Kojima, che porta in scena in una serie di trailer, clip e sequenze dal gioco. Death Stranding 2 è ancora in sviluppo, perciò non è stata rivelata una data di uscita, ma da quel poco che abbiamo visto, sicuramente si tratta di un capitolo che porterà in scena tutti gli elementi fondamentali che hanno dato identità a questa saga.

Per il momento, quello che si sa sul gioco, è che affronteremo una missione fatta di connessioni umane oltre le UCA, ricalcando ancora una volta i panni di Sam e dei suoi compagni, partendo per un nuovo viaggio con lo scopo di salvare l’umanità dall’estinzione. Nel trailer, sono stati mostrati alcuni pezzi del gioco, e scene che mostrando un nuovo personaggio di tutto rispetto, il quale si opporrà al nostro scopo combattendo con una chitarra… ma di questo, se ne parlerà nei prossimi aggiornamenti.

