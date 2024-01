Judas: nuovo trailer svelato all’evento State of Play

Dal creatore di Bioshock, è stato svelato durante l’evento State of Play 2024 Judas, nuovo gioco ambientato in un nuovo mondo futuristico, sviluppato da Ghost Story Games. Già si parlava di questo nuovo gioco, del quale ci è stato svelato il primo trailer, che ci mostra una serie di sequenze di combattimento e poco altro in riferimento alla trama e alla storia.

Per ora, non sembra esserci una data di rilascio, ma aspetteremo prossimi aggiornamenti per poter sapere di più su quello che ci aspetta riguardo questa nuova avventura in prima persona.

