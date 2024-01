Inizia lo State of Play, e il primo gioco ad essere mostrato (dopo una breve introduzione di Helldivers 2), è Stellar Blade, titolo in sviluppo dalla coreana Shift Up, second-party PlayStation. Il filmato mostra sia una parte di storia, con una presentazione dei personaggi e poi il gameplay tra esplorazione e combattimenti. Durante lo show è stata annunciata la data: arriverà su PlayStation 5 il 26 aprile 2024. Qui sotto il trailer.

