Silent Hill: The Short Message disponibile da oggi, free-to-play, e nuovo trailer gameplay del 2 remake

Parentesi Silent Hill allo State of Play: durante lo show PlayStation viene mostrato Short Message, titolo free to play disponibile da oggi in esclusiva PlayStation 5, e un nuovo trailer dell’atteso remake del secondo capitolo, in sviluppo da parte di Bloober Team, di cui però non è ancora stata svelata la data.

Qui sotto il trailer di lancio di Short Message.

Qui sotto invece il nuovo trailer di Silent Hill 2 Remake, che mostra cosa ci si può aspettare dal nuovo sistema di combattimento modernizzato.