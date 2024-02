Durante lo State of Play è stata annunciata una nuova versione, per PS5 e PC, di Until Dawn. Come scritto nel testo che accompagna il video, “riprogettato e migliorato per PC, Until Dawn ti invita a rivivere l’incubo e ad affrontare un avvincente horror slasher in cui ogni decisione può fare la differenza tra la vita e la morte. In arrivo nel 2024 su PS5 e PC.”

Qui sotto il trailer.

