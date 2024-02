PHYSINT: Hideo Kojima annuncia una nuova IP con Sony, che verrà sviluppata dopo Death Stranding 2

Nel finale dello State of Play, insieme all’Head of PlayStation Studios, Hermen Hulst c’è anche Hideo Kojima, che subito dopo il nuovo trailer di Death Stranding 2, annuncia una nuova collaborazione con PlayStation Studios per un nuovo titolo, PHYSINT, che verrà sviluppato dopo Death Stranding 2. Sarà una nuova IP, un action-espionage game di nuova generazione. Fra due anni si celebrano i 40 anni nell’industria del gaming di Kojima, e il designer giapponese dice che questo nuovo progetto potrebbe essere il culmine del suo lavoro. Lo definisce come un gioco interattivo, ma anche un film. Con questo titolo, spera di trascendere le barriere tra videogiochi e film.

Qui sotto la sezione dello State of Play con Kojima e Hulst.

