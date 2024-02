State of Play: ecco il recap del primo evento PlayStation del 2024

Siamo reduci da uno State of Play a dir poco “scoppiettante”, pieno non solo di nuovi annunci ma anche di conferme. L’evento annunciato da Sony (e seguito anche sul nostro Canale Twitch) ha offerto una prima anteprima di ciò che i giocatori PlayStation si dovranno aspettare durante questo 2024. Tra nuovi annunci come Silent Hill: The Short Message, la riedizione PC e PS5 di Until Dawn e uno showcase dei primissimi dettagli su Death Stranding 2 On the Beach e del prossimo gioco di Hideo Kojima, la kermesse digitale si è concentrata sui nuovi aggiornamenti per quanto riguarda Stellar Blade, l’action coreano di Shift Up Corporation e Rise of the Ronin di Team Ninja. Ecco qui sotto tutti i dettagli sull’evento:

Helldivers 2 – Trailer di Gameplay “Report for Duty” – 8 febbraio 2024

Trasmesso dal Ministero della Verità della Super Terra. È richiesta la massima attenzione. La lotta per la Super Terra inizierà a breve, Helldiver.

C’è ancora tempo per arruolarsi. Aiutaci ad eliminare la minaccia aliena e a rimpiazzarla con la dolce Democrazia. Unisciti agli Helldiver e combatti per la libertà insieme agli amici in una galassia ostile, in questo frenetico sparatutto in terza persona.

Stellar Blade – Gameplay Trailer – 26 aprile 2024

Riconquista la Terra per l’umanità Salva il genere umano dall’estinzione in questa elettrizzante avventura d’azione incentrata sulla storia.

Sonic x Shadow Generations – Trailer di annuncio – Autunno 2024

Shadow the Hedgehog è tornato e fa squadra con le due versioni di Sonic, classica e contemporanea, in Sonic X Shadow Generations, una nuova collezione con due speciali esperienze!

Vesti i panni di Shadow the Hedgehog in una nuovissima campagna e affronta le iconiche fasi in 2D e in 3D impersonando il Sonic classico e contemporaneo, nella versione rimasterizzata di Sonic Generations.

Zenless Zone Zero (Hoyoverse) – Annuncio Versione PS5

La versione PlayStation 5 è in fase di sviluppo! Cari cittadini, una nuova strada per New Eridu è attualmente in costruzione.

Ci scusiamo per il disagio. Grazie per il vostro supporto e la vostra comprensione.

Foamstars – Trailer Stagione 1 – 6 febbraio 2024

Manca una settimana all’inizio della festa di Foamstars! Dal 6 febbraio, Foamstars sarà nella lista dei giochi mensili su PlayStation®Plus. Durante il mese di febbraio, tutti gli abbonati a PlayStation Plus potranno giocare a Foamstars su PS4 e PS5 senza costi aggiuntivi.

Preparati a surfare sulla schiuma! In vista del lancio, fatti inondare dal trailer di annuncio della stagione di Foamstars per avere un assaggio dei prossimi aggiornamenti. Oltre a partite classificate e contenuti a tempo limitato, nel corso dell’anno verranno aggiunti nuovi personaggi, mappe e modalità, insieme a oggetti estetici con cui personalizzare la tua esperienza.

Dave the Diver – Annuncio versioni PS4 & PS5 – aprile 2024

Ad aprile 2024, Dave the Diver arriva finalmente su PlayStation!

E non è tutto: a maggio arriverà il DLC gratuito di Godzilla, che introdurrà negli abissi tante altre minacce nascoste.

V Rising – Trailer di annuncio – 2024

V Rising è un GDR d’azione a tema vampiri che ti permette di costruire il tuo castello.

Dopo il risveglio da un torpore lungo centinaia di anni, debole e assetato di sangue, esplora un oscuro e vasto mondo aperto, pieno di orrori e con un nemico mortale: la luce del sole. Erigi un maestoso castello degno del tuo nome e converti gli umani più promettenti in schiavi pronti a servirti. Saccheggia i villaggi, attacca gli accampamenti dei banditi e visita terre dominate da bestie sovrannaturali. Bevi il loro sangue per rubarne il potere e la conoscenza, diventando il miglior predatore di sempre. Vivi il sogno, trasformati nel loro incubo! Sarai tu il prossimo Dracula?

Silent Hill: The Short Message – Trailer di lancio – disponibile ora

La paura ti prenderà

Seguendo i messaggi della sua amica Maya, Anita si ritrova in un condominio fatiscente, famigerato per delle voci di suicidi.

Trascinata all’interno, Anita scopre presto che il suo senso della realtà è andato in frantumi quando incontra spazi bizzarri e ultraterreni, infestati da un mostro contorto.

Il messaggio di Maya era chiaro – “non puoi andartene finché non lo trovi” – ma cosa sta veramente cercando Anita?

Silent Hill 2 – Trailer di presentazione del combat-system

Ecco un ulteriore assaggio del gameplay in questo nuovo trailer, che mostra cosa ci si può aspettare dal nuovo sistema di combattimento. Dopo aver ricevuto una lettera dalla sua defunta moglie, James, nella speranza di rivederla, si dirige verso il luogo in cui hanno condiviso tanti momenti: Silent Hill.

Lì, al lago, incontra una donna che, inspiegabilmente, le somiglia. “Mi chiamo… Maria” dice la donna, sorridendo.

Il suo volto, la sua voce… È proprio come lei.

Judas – Trailer della Storia

Il nuovo titolo narrativo in prima persona di Ghost Games, dai creatori di BioShock. Riparerai ciò che hai distrutto o lascerai che tutto bruci?

Metro Awakening – Trailer di presentazione

Nel 2024, Vertigo Games porta su PS VR2 il mondo post-apocalittico di Metro!

Metro Awakening è un’avventura narrativa in prima persona realizzata esclusivamente per VR che unisce un’atmosfera esplorativa, furtività e combattimento. Grazie alle caratteristiche di PlayStation 5, PS VR2 e DualSense, Metro Awakening ti offrirà l’esperienza più immersiva di questa saga. I sopravvissuti all’apocalisse nucleare si aggrappano alla vita nella metro sotterranea di Mosca, tomba e rifugio della civiltà, dove i fantasmi e gli spiriti perseguitano questo purgatorio creato dall’uomo. Impersonerai Serdar, un dottore e un razionalista che sfida l’oscurità, le radiazioni devastanti e le minacce mortali della metro alla ricerca di sua moglie e delle medicine di cui ha disperatamente bisogno. Quando il coraggio e la ragione sono spinti al limite, bisogna imparare a camminare sul confine sottile tra la vita e la morte, il mondo spirituale e materiale, e risvegliare ciò che diventerai…

Legendary Tales – Trailer di annuncio – 8 febbraio 2024

Legendary Tales è un GDR d’azione di nuova generazione per PSVR, un’avventura esplorativa in cui insieme a un gruppo di amici ti addentrerai in un dungeon, sconfiggerai mostri, accumulerai bottino ed esplorerai i misteri di una terra corrotta.

Dragon’s Dogma – Trailer di gameplay – 22 marzo 2024

Parti per la tua grande avventura, Arisen!

Rise of the Ronin – Panoramica di gioco – 22 marzo 2024

Il direttore del Team Ninja, Fumihiko Yasuda, esplora Rise of the Ronin in esclusiva.

Until Dawn – Trailer di annuncio della versione PS5 & PC – 2024

Riprogettato e migliorato per PC, Until Dawn ti invita a rivivere l’incubo e ad affrontare un avvincente horror slasher in cui ogni decisione può fare la differenza tra la vita e la morte. In arrivo nel 2024 su PS5 e PC.

Death Stranding 2 On the Beach – Trailer di annuncio – 2025

Intraprendi una missione fatta di connessioni umane oltre le UCA. Sam, insieme ai suoi compagni, parte per un nuovo viaggio per salvare l’umanità dall’estinzione. Unisciti a loro e attraversa un mondo assediato da nemici ultraterreni e pericoli con una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci? Passo dopo passo, il leggendario game designer Hideo Kojima cambia nuovamente il mondo.

PHYSINT: Il nuovo progetto di Hideo Kojima

Hideo Kojima ritorna nel mondo del genere action-espionage con PHYSINT, un nuovo progetto in arrivo per PlayStation.

Qui sotto invece potete recuperare il video completo dello State of Play: